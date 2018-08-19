США могут объявить о новых санкциях по «Северному потоку — 2» — СМИ

По данным СМИ, новые санкции могут быть введены уже в течение нескольких недель.

Уже в течение нескольких недель США могут объявить о санкциях, направленных на компании-участниц проекта «Северный проект — 2». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, власти США неоднократно предпринимали попытки для остановки реализации первого газопровода «Северный поток». Тем не менее, такие действия оказались для американской стороны безуспешными.