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США могут объявить о новых санкциях по «Северному потоку — 2» — СМИ
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США могут объявить о новых санкциях по «Северному потоку — 2» — СМИ 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным СМИ, новые санкции могут быть введены уже в течение нескольких недель.
Уже в течение нескольких недель США могут объявить о санкциях, направленных на компании-участниц проекта «Северный проект — 2». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
По данным издания, власти США неоднократно предпринимали попытки для остановки реализации первого газопровода «Северный поток». Тем не менее, такие действия оказались для американской стороны безуспешными.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул значимость «Северного потока — 2» для Европы. В частности он отметил, что реализация этого проекта может не только улучшить европейскую газотранспортную систему, но и решить еще ряд задач, а именно — диверсифицировать маршруты поставок, удовлетворить потребности государств региона в «голубом топливе», а также минимизировать транзитные риски.
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