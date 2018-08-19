WSJ: США могут ввести новые санкции против «Северного потока» в ближайшие недели

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2» в ближайшие несколько недель. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Отмечается, что нерешенным остался лишь вопрос о том, вводить ли санкции только против компаний, которые прокладывают трубопровод через Балтийское море, или применить их еще и к спонсорам строительства.