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WSJ: США могут ввести новые санкции против «Северного потока» в ближайшие недели
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WSJ: США могут ввести новые санкции против «Северного потока» в ближайшие недели 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2» в ближайшие несколько недель. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
Издание уточняет, что, помимо российской компании «Газпром», в проекте также участвуют европейские партнеры Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA. Как сообщил один из источников, новый пакет санкций разрабатывался Белым домом, Госдепом, министерствами торговли и энергетики.
Отмечается, что нерешенным остался лишь вопрос о том, вводить ли санкции только против компаний, которые прокладывают трубопровод через Балтийское море, или применить их еще и к спонсорам строительства.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство «Северного потока — 2» нельзя политизировать.
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