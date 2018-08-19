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СП-2 грозят американские санкции
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СП-2 грозят американские санкции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Американские власти пытались препятствовать реализации первого газопровода "Северный поток" и теперь готовы объявить санкции против компаний, участвующих в проекте второго газопровода.
Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал значимость проекта "Северный поток — 2" для Европы, поскольку европейская газотранспортная инфраструктура только улучшится, передает РИА Новости.
"Северный поток -2" разрабатывается "Газпромом" при участии европейских партнеров, как то: Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.
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