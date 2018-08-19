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Греция вышла из программы международной финансовой помощи
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Греция вышла из программы международной финансовой помощи 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © EPA/ALEXANDROS VLACHOS
Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM) — Стабфонда зоны евро.
"Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленную ESM, совершив успешный выход [из-под действия программы], — говорится в заявлении. — Сегодня мы можем уверенно завершить программу ESM без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может стоять на своих ногах".
В документе подчеркивается, что "это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, хорошему сотрудничеству с нынешним греческим правительством и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение бремени задолженности".
Программа внешней помощи Греции от ЕС стартовала в 2010 году. За это время страны еврозоны приняли три различных трехлетних плана кредитной поддержки в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два из них не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые.
Третья кредитная программа объемом более €80 млрд была утверждена странами зоны евро в августе 2015 года на условиях принятия властями Греции новых жестких мер по сокращению пенсий, снижению социальных выплат и приватизации госсобственности. Эта программа завершилась в этот понедельник.
ESM выделил в рамках третьей программы €61,9 млрд в течение трех лет на макроэкономическую помощь и рекапитализацию греческих банков. Еще €24,1 млрд, которые были доступны Афинам по этой программе, не пригодились, отметили в фонде.
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