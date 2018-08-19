Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды

«Убить систему ЖКХ»: к чему может привести предложение Киева отключить подачу горячей воды

Собеседники RT в украинских энергетических компаниях назвали безумием предложение вице-премьера Геннадия Зубко отказаться от централизованного горячего водоснабжения по примеру Европы. По их подсчётам, треть населения не может позволить себе купить бойлер, кроме того, такого напряжения не выдержат устаревшие электросети большинства домохозяйств. Источник RT в партии «Самопомощь» заявил, что на Украине стоит ждать новых протестов, если система ЖКХ страны этой осенью «рухнет». По мнению экспертов, за инициативой Киева кроется стремление сократить расходы бюджета, переложив ответственность за проблемы системы ЖКХ на потребителей.

«Это безумие»

На днях вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что стране необходимо отказаться от централизованного горячего водоснабжения.

«Во многих городах на сегодняшний день уже практически централизованное водоснабжение отсутствует», — утверждает Зубко.

Ответственность за обеспечение населения горячей водой Киев намерен переложить на местные власти. По мнению Зубко, горячее водоснабжение должно быть районным, квартальным или вовсе домовым.

Источник RT в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства говорит, что министр серьёзно настроен «внедрить эту реформу».

«Он будет рекомендовать мэрам снять с себя головную боль и фактически переложит решение всех проблем на плечи потребителей», — рассказывает собеседник RT.

Главный аргумент Киева — европейский опыт. Как отметила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева в эфире местного телевидения, «в любом городе Европы, и тем более в столицах стран, на сегодняшний день есть система зонирования и практически отсутствуют централизованные поставки горячей воды». По её словам, там «улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили».

Эксперты отмечают, что отказ от централизованной подачи горячей воды в дома позволит Киеву существенно сэкономить, ведь в первую очередь исчезнет необходимость ежегодной профилактики, ремонта и замены труб.

Однако, по словам источника RT в партии «Батькивщина», перекладывать все проблемы на население — это глупость.

«Так можно убить всю систему жилищно-коммунального хозяйства в стране. Видимо, населению скоро придётся готовить и греть блюда на костре», — предположил собеседник RT.

Украинские энергетики заявляют, что инициатива вице-премьера может привести к разрушению социальной инфраструктуры.

«Мы уже несколько раз говорили киевским экспертам, что этого делать категорически нельзя. Это безумие», — сообщил RT источник в компании.

В Черкассыоблэнерго RT сообщили, что, если прекратится централизованная подача, около 30% потребителей могут остаться без горячей воды в принципе.

«У них просто не будет денег на покупку элементарного бойлера, стоимость которого сейчас составляет 4,5—5 тыс. гривен ($160—178), то есть примерно половину от средней зарплаты. Откуда у самых незащищённых слоёв населения возьмутся такие средства? Как они будут жить без горячей воды зимой, да ещё и с маленькими детьми?» — говорит собеседник RT.

По мнению источника RT в «Киевэнерго», даже те потребители, которые установят бойлеры, всё равно рискуют остаться без горячей воды.

«Никто не проверял домовые электросети, а в половине домов они изношены. Представляете, что будет, когда 200 квартир в доме поставят бойлеры? Вся система полетит, и население останется не только без горячей воды, но ещё и без света, возможности пользоваться лифтами», — говорит он.

«Такого на Украине ещё не было»

Как отмечают аналитики, Киев выступил с подобным предложением из-за того, что стремится сэкономить бюджетные средства любым доступным способом.

«У страны нет средств для модернизации системы ЖКХ, и все эти затраты решено просто переложить на плечи граждан», — отметил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Аналогичной точки зрения придерживается президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

«Украина вся в долгах, в бюджете нет средств. Население покидает страну, и на его место в Киев приезжают куда менее квалифицированные специалисты из районных центров. Таким образом, доходы города не растут, — говорит эксперт. — Конечно, в сложившейся ситуации уровень комфорта проживания будет снижаться».

Такие выводы подтверждает источник RT в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. По его словам, часть населения может остаться в этом году не только без горячей воды, но и без отопления — до старта отопительного сезона осталось два с половиной месяца, а большинство городов к нему не готовы.

«Трубы изношены, и под вопросом запуск системы даже в Киеве, не говоря уже о районных городах. Население реально может остаться без тепла», — говорит он.

Ростислав Ищенко отмечает, что, конечно, в мире есть государства, население которых живёт на порядок хуже, чем украинцы.

«Это Центральная Африка, Ливия, Судан и многие другие. Без отсутствия коммуникаций — света, тепла, воды — дома превращаются в каменные пещеры. Но нужно учитывать, что, в отличие от всех этих стран, в Киеве зимой холодно. Впрочем, отапливать помещения можно при помощи буржуек. Всё-таки отмечу, что Украина находится в Европе, и шансы на то, что ей всё-таки предоставят адресную международную помощь, сохраняются», — говорит Ищенко.

В то же время источник RT в партии «Самопомощь» допускает, что, если система ЖКХ Украины рухнет этой осенью, по стране прокатится волна протестов.