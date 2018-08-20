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«Опора» просит Минфин и МЭР отдать муниципалитетам доходы от самозанятых
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«Опора» просит Минфин и МЭР отдать муниципалитетам доходы от самозанятых 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагает Минфину и Минэкономразвития РФ поддержать идею зачисления налогов от самозанятых граждан в местные бюджеты, соответствующие письма главы организации Александра Калинина на имя первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Орешкина есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению Калинина, сегодня местные власти экономически слабо заинтересованы в развитии данного сектора экономики на своих территориях, поскольку большая часть налоговых поступлений перечисляется в федеральный и региональный бюджеты, а доходы муниципалитетов формируются в основном исходя из региональных дотаций.
Минфин сейчас разрабатывает новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах, а затем будет распространен на всю страну. В рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить специальное приложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки.
По оценке «Опоры», легализация самозанятых может принести бюджетам десятки миллиардов рублей. Минфин более скромно оценивал эффект от своей инициативы и не ожидал значительных налоговых поступлений от нее, основной задачей министерство видит вывод этой категории из тени.
"Участие органов местного самоуправления в процессе развития института самозанятых граждан могло бы стимулировать передачу доходов, полученных от налогообложения этой категории граждан, на местный уровень. Получая доходы от налогообложения самозанятых граждан, муниципальные органы власти будут заинтересованы в увеличении числа данных лиц на своей территории", — пишет глава бизнес-объединения.
"Опора России" предлагает зачислять денежные средства, полученные от единого платежа с выручки или иного налога с самозанятых граждан, в доходы местных бюджетов. Аналогичный подход в настоящее время применяется в отношении доходов, полученных от налогообложения предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения", — добавляет он.
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