Ещё
Глава A. P. Moller-Maersk предупредил об угрозе для экономики США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
76.71
77.10
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1183.86
+0.03 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1432
–0.0121
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Глава A. P. Moller-Maersk предупредил об угрозе для экономики США 

Вести Экономика 59 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 августа — «Вести. Экономика» Генеральный директор крупнейшей в мире судоходной компании оценил возможный ущерб от ввозных пошлин США для американской экономики.
Фото: cbnme.com  Американская экономика пострадает от введения дополнительных пошлин на импорт в разы сильнее, чем остальной мир — заявил глава крупнейшей в мире судоходной компании A. P. Moller-Maersk Сорен Скоу. По его словам, рост мировой экономики в результате торговой войны замедлится на одну-три десятых процента. А вот для Соединенных Штатов аналогичный эффект будет в десятки раз сильнее и может составить 3-4%.
“Первое, что сделали бы американские импортеры после введения дополнительных пошлин на китайские потребительские товары, — стали бы покупать их во Вьетнаме, в Индонезии или в других странах Азии”, — сказал Скоу. «Крупные американские потребительские бренды, такие как Nike, размещают производство по всей Азии, а не только в одной стране, поэтому будет эффект замещения».
“С другой стороны, проблема в том, что в настоящее время в США импортируется много товаров, которые просто не производятся нигде в Америке”, — добавил Скоу. «Вы не можете получить кроссовки Nike или iPhone, которые производятся в США, так что, в конечном итоге, будет оказано давление на потребителей».
A. P. Moller-Maersk перевозит около 20% грузов с товарами народного потребления, фокусируясь на потоках между Европой и Азией. Пока бизнес компании не пострадал от введения новых пошлин. Однако как отмечает Сорен Скоу, ситуация может измениться в случае, если Вашингтон займется именно потребительским сектором.
Вести Экономика: последние новости
Внешний госдолг России снизился до минимума с 2012 года Власти Венесуэлы решили не взимать НДС с продовольствия и лекарств ЦБ и Минфин вступились за рубль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию364
Названы точные даты отмены роуминга в России14
Россия и Китай пытаются убить доллар?267
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды270
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение