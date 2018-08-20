Глава A. P. Moller-Maersk предупредил об угрозе для экономики США

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика» Генеральный директор крупнейшей в мире судоходной компании оценил возможный ущерб от ввозных пошлин США для американской экономики.

Фото: cbnme.com Американская экономика пострадает от введения дополнительных пошлин на импорт в разы сильнее, чем остальной мир — заявил глава крупнейшей в мире судоходной компании A. P. Moller-Maersk Сорен Скоу. По его словам, рост мировой экономики в результате торговой войны замедлится на одну-три десятых процента. А вот для Соединенных Штатов аналогичный эффект будет в десятки раз сильнее и может составить 3-4%.

“Первое, что сделали бы американские импортеры после введения дополнительных пошлин на китайские потребительские товары, — стали бы покупать их во Вьетнаме, в Индонезии или в других странах Азии”, — сказал Скоу. «Крупные американские потребительские бренды, такие как Nike, размещают производство по всей Азии, а не только в одной стране, поэтому будет эффект замещения».

“С другой стороны, проблема в том, что в настоящее время в США импортируется много товаров, которые просто не производятся нигде в Америке”, — добавил Скоу. «Вы не можете получить кроссовки Nike или iPhone, которые производятся в США, так что, в конечном итоге, будет оказано давление на потребителей».

A. P. Moller-Maersk перевозит около 20% грузов с товарами народного потребления, фокусируясь на потоках между Европой и Азией. Пока бизнес компании не пострадал от введения новых пошлин. Однако как отмечает Сорен Скоу, ситуация может измениться в случае, если Вашингтон займется именно потребительским сектором.