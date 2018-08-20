Торговая война с Китаем губит американские города

Мертвые деньги

Торговая война, развязанная Дональдом Трампом , ударила и по самим США: американский бизнес, размещавший производственные мощности в Китае, пострадал от ограничений, инициированных президентом. Для простого гражданина торговые войны — это что-то неосязаемое и глобальное, то, что «до нашей деревни никогда не дойдет». Однако в действительности это не так: агрессивная политика США бьет по ядерному электорату нынешнего президента — жителям небольшого южного городка, который из-за разногласий двух держав оказался под угрозой существования. Вечный конфликт больших проблем и маленьких участников глобальных процессов — в материале «Ленты.ру»

Тихий дом

Три года назад китайский производитель бумаги Sun Paper (входит в Shandong Sun Holdings Group) объявил о начале экспансии на Запад. К тому времени у компании, основанной в 1982 году, был только один зарубежный актив — плантация по выращиванию быстрорастущих лесов в соседнем Лаосе. В 2018 году Sun Paper решилась выйти на американский рынок, и помочь ей в этом должен был целлюлозно-бумажный завод в городе Аркадельфия штата Арканзас. Планировалось, что он начнет работать уже в этом году и станет новым градообразующим предприятием для поселка с десятью тысячами жителей, прежде известного только своими учебными заведениями — университетом и баптистским колледжем.

«Отличное место, чтобы стать вашим домом», — гласил слоган в рекламном видео, призывавшем переезжать в Аркадельфию.

И руководство Sun Paper, и власти Арканзаса рассчитывали не только обеспечить работой местных жителей (большинство из них были заняты в сфере образования) — они надеялись, что завод в маленьком городке даст толчок развитию всего штата. На одной только стройке собирались задействовать две тысячи человек, еще 250 постоянных рабочих мест дало бы производство, не говоря о сопутствующей инфраструктуре.

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Но главное — лесная промышленность юго-востока США получила бы новый рынок сбыта: губернатор Аса Хатчинсон говорил, что мощности новой фабрики позволят ежедневно принимать 500 грузовиков с древесиной. На выходе из них должны были получать растворимую целлюлозу (используется для производства целлофана, моющих средств, автомобильных шин), метанол, уксусную кислоту, ксилит.

Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,36 миллиарда долларов. Часть этих денег предоставило правительство штата. 10 миллионов долларов было выделено на строительство новой железнодорожной ветки, 12,5 миллиона — на подготовку земельного участка и закупку оборудования, три миллиона — на обучение будущего персонала. Помимо этого, Sun Paper получила налоговые льготы на первые несколько лет функционирования проекта. Немалые расходы планировалось быстро окупить, и не только за счет выручки от продажи продукции: по плану высокотехнологичный завод должен был самостоятельно обеспечивать себя электричеством и продавать излишки энергии (две трети от произведенного).

Не ждали

Однако еще до начала реализации проекта в него начали вносить изменения. Сперва Sun Paper заявила, что хочет инвестировать дополнительные средства в развитие не только Аркадельфии, но и всего округа Кларк, создав в нем дополнительные 100 рабочих мест. Руководство компании решило расширить будущую продуктовую линейку: к целлюлозе и метанолу добавились компоненты для картонных коробок. Китайцы захотели воспользоваться растущим спросом на онлайн-доставку из интернет-магазинов. Затем выяснилось, что заводу для полноценной работы требуется много пресной воды, а главное — место для слива отработанной жидкости. Местным властям пришлось срочно согласовывать строительство очистных сооружений на берегу реки Уочита, а заодно готовиться к новым тратам. В обновленной смете значились уже 1,8 миллиарда долларов, а расходы Аркадельфии выросли с 30 до 100 миллионов.

Город решил использовать классическую для таких случаев схему с выпуском муниципальных инфраструктурных облигаций на 20 лет. Их годовое обслуживание стоило бы шесть миллионов долларов, но брали бы их не из бюджета, а из доходов Sun Paper. К весне 2018 года все наконец-то было готово к началу строительства. Но тут подоспело обострение торговых и политических отношений с Китаем, которое переросло в полномасштабную торговую войну. Первые таможенные пошлины были введены в январе и касались только китайских стиральных машин и панелей для солнечных батарей, но за несколько месяцев ограничения распространились и на другие страны и наименования товаров на сумму более 100 миллиардов долларов с каждой стороны.

Выросла и стоимость завода — «всего» на 150 миллионов долларов, но Sun Paper хватило и этого, чтобы заморозить проект. Правительство Арканзаса просило компанию успокоиться, все обдумать и взвесить, отправляло своего представителя на переговоры в Китай. Губернатору Хатчинсону пришлось даже заручиться обещаниями Белого дома, что завод получит таможенные вычеты для своего сырья и продукции, однако пока все эти меры результата не дали.

Таможенные пошлины не должны напрямую коснуться продукции завода, ведь она будет выпускаться на территории США. Однако большую часть сырья до сих пор планировалось поставлять как раз из Китая, а значит — оно попадет под ограничения. Президент торговой палаты Аркадельфии Стивен Белл уже сравнил ситуацию с переменчивой погодой, а американские пошлины — с тучами: «Сейчас кажется, что она далеко на горизонте и не опасна. Но никто не знает, что случится дальше и к чему в итоге приведут торговые войны».

В свою яму

По иронии, Арканзас традиционно считается «республиканским» штатом — на выборах местные жители поддерживают кандидатов именно от этой партии. Так было и осенью 2016 года, когда Дональд Трамп соперничал с Хиллари Клинтон за президентский пост. Теперь глава государства выполняет свои предвыборные обещания, вводя протекционистские меры и защищая американских производителей от иностранных конкурентов. Ему возражают политики из обеих партий и из разных штатов. Губернаторы Невады, Колорадо, Массачусетса и Северной Каролины уже просили президента отменить тарифы на импортные солнечные батареи, апеллируя к тому, что их нехватка приведет к потере рабочих мест — ведь батареи нужно кому-то устанавливать.

Арканзас, по данным Торгово-промышленной палаты США, уже потерял в результате торговой войны 339 миллионов долларов. И это эффект только от ответных санкций Китая, Евросоюза , Мексики и Канады, которые серьезно угрожают экспорту местной продукции, в основном фермерской. Ущерб от спада иностранных инвестиций в этой статистике не учтен. Между тем с 2000 года бизнесмены из Китая поучаствовали в 11 проектах в Арканзасе. Это немного (в Калифорнии за это время заключено 490 сделок, в штате Нью-Йорк — 143), но эти деньги сыграли решающую роль в развитии региона и его экономики. Пик инвестиций со стороны китайских компаний зафиксирован в 2016 году и составил 46 миллиардов долларов. В 2017-м последовал спад — 29 миллиардов, большая часть из которых пришлась на приобретение доли в уже существующих компаниях. Теперь поток инвестиций, скорее всего, еще уменьшится, и случаи, подобные истории с Sun Paper, могут стать примером для остальных.

Дополнительные препятствия для иностранных вложений своего бизнеса строят и власти Китая. Еще в прошлом году они приняли закон, ограничивающий инвестиции, которые Пекин признает нерациональными, — в частности, связанные с военными технологиями, азартными играми, развлечениями, спортом, недвижимостью или гостиничным бизнесом. Целлюлозно-бумажная фабрика под эти критерии вроде бы не попадает, но в нынешней ситуации любой возможный запрет вызывает настороженность у всех заинтересованных сторон.

«Именно поэтому мы внимательно изучаем возможные последствия — как от китайских ограничений, так и от таможенных тарифов, — говорил в июне губернатор Хатчинсон. — Мы были уверены в Sun Paper, думали, что они полностью привержены нашему общему проекту, несмотря на возможные трудности из-за пошлин. Мы обсуждали это с китайским торговым представителем и, как мне казалось, договорились, что будем работать, несмотря на проблемы».

Что там впереди

Пример Sun Paper может оказаться не единственным. В том же Арканзасе есть несколько китайских компаний, которые тоже рискуют стать жертвами торговой войны Трампа. Например Tianyuan Garments в январе запустила завод по производству лицензионных товаров Adidas в столице Арканзаса — городе Литтл-Рок. Однако компания смогла найти лишь четверть необходимых сотрудников — 100 человек.

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В свое время Tianyuan Garments вдохновилась примером Sun Paper и вслед за ней решила открыть бизнес в американском штате. За ней последовали Pet Won, строящая ветеринарную клинику в Данвилле, и Ruyi Technology Group, возводящая текстильную фабрику на 800 рабочих мест в городе Форрест-Сити, — эти проекты запустились весной 2017 года.

В пылу воинственной риторики президент США забывает об интересах своих граждан. Проблемы Аркадельфии вряд ли повысят электоральный рейтинг Трампа, пусть они не так пугающе глобальны и опасны для широкой аудитории, как соперничество со всем миром. Это как раз та цена, которую США платят за свою экономическую агрессию. Трамп обороняет собственную страну от вторжения иностранцев, тем самым лишая своих сограждан уверенности в завтрашнем дне и шансов на исполнение пресловутой американской мечты.