Эрдоган отступил: ЦБ Турции молча повысил ставки

Эрдоган отступил? Как ЦБ Турции молча повысил ставки

Президент Турции, который утверждал, что не допустит повышения процентных ставок, похоже, в итоге вынужден был отступить от принципов. Несмотря на молчание Центрального банка , ставки овернайт взлетели на 150 базисных пунктов.

Один раз ЦБ Турции все же пошел на резкое повышение ставок, подняв ставку репо до 17,5%. Таким образом, регулятор по сути закрыл банкам доступ к заимствованиям по этой ставке, что вынудило финансовые институты использовать однодневные ставки. В результате за неделю они выросли на 150 базисных пунктов — до 19,25%.

"Ставка репо больше не актуальна, потому что все финансирование осуществляется по ставке овернайт", — рассказал агентству Зиад Дауд, главный экономист по Ближнему Востоку в Bloomberg Economics в Дубае.

Если возможности занимать по ставкам овернайт также закроются, то кредитные организации будут вынуждены воспользоваться так называемом окном экстренной ликвидности, но ставки там еще выше — 20,75%.

Очевидно, что центральный банк пытается противостоять обвалу лиры без формального повышения процентной ставки — действия, которое Эрдоган категорически отрицал, заявляя, что более высокие процентные ставки вызывают рост инфляции и убивает экономический рост.

Стоит отметить, что из-за длительных выходных, на этой неделе активной торговли лирой ожидать не стоит, во всяком случае, рынок будет "тонким".

На минувшей неделе, напомним, турецкая валюта сначала успела обновить абсолютный максимум, курс пары доллар/лира превышал отметку 7, а затем скорректировалась и завершила неделю в районе 6 лир за доллар.

ЦБ Турции предпринял ряд мер по стабилизации ситуации, которые в том числе и привели к повышению ставок, однако ситуация на валютном рынке все еще остается напряженной. Волатильность не исчезла. В пятницу, например, буквально за считанные минуты лира обвалилась сразу на 8%, затем отыграла часть потерь, потеряв по итогам дня около 4%.

Добавим, что эксперты ожидают продолжения экономических проблем Турции. Без каких-либо признаков деэскалации конфликта Турции с США и в отсутствие всеобъемлющего плана по устранению ключевых экономических слабостей, риски дальнейшего падения лиры остаются чрезвычайно высокими, сообщает CNBC.

"Думаю, вы увидите очень быстрое и довольно резкое восстановление, но тенденция не очень хорошая, и я подозреваю, что этот кризис будет продолжаться, потому что они не сделали ничего, чтобы принципиально изменить ситуацию", — заявил генеральный директор Principal Global Investors Джим МакКоган в интервью CNBC в четверг.

"Это может быть ужесточение политики центробанка, которое замедлит экономику, но может стабилизировать валюту, это могут быть значимые шаги по сокращению торгового дефицита либо бюджетного дефицита", — предположил МакКоган, указывая на более фундаментальные изменения политики, необходимые для стабилизации турецкой валюты.

Аналогичного мнения придерживаются аналитики Goldman Sachs. Они предупредили в четверг, что в отсутствие более значительных мер "краткосрочные риски смещены в сторону еще большего ослабления".