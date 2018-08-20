Российской экономике предрекли вялость

Опрошенные ВШЭ эксперты указывают, что санкции — уже введенные и только готовящиеся — делают невозможным планирование дальше, чем на один год. В этой связи они сомневаются в способности российской экономики выйти на темпы роста выше трех процентов, начиная с 2021 года, о которых ранее говорило Минэкономразвития . Если внешние ограничения будут нарастать, ЦБ придется отказаться от снижения ключевой ставки, а это приведет к удорожанию кредитов для бизнеса. В результате рост, если и будет, то сдержанный.

Еще одним препятствием для бурного роста станет повышение НДС, считают экономисты. Из-за него упадет покупательная способность населения и, как следствие, спрос. Этот фактор может нивелировать даже растущие цены на нефть. Наконец, росту помешает перегруженность бюджета социальными обязательствами, а также расходами на оборону, науку и космос. Из-за них меньше денег достанется непосредственно экономике.

Эксперты коснулись и недавнего предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических, химических и нефтехимических компаний. Еще одна угроза — валютный кризис в Турции, разразившийся на фоне кризиса в отношениях с США.

При этом, отмечают экономисты, прогнозы могут улучшиться после публикации конкретных нацпроектов и программ правительства. После этого станет ясно, на что и в каких объемах власти собираются расходовать бюджет.