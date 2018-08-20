Статус ЦБ предложили изменить

Союз вкладчиков предложил подчинить ЦБ правительству

Союз вкладчиков России предложил кандидатам, которые примут участие в выборах во время единого дня голосования 9 сентября, выйти с законодательной инициативой о проведении референдума по изменению статуса ЦБ — переподчинению Банка России правительству.

«Текущая ситуация требует от вновь избранной региональной власти положить конец разорению "среднего класса" Банком России и выйти с законодательной инициативой о проведении референдума по изменению конституционного статуса регулятора (подчинив его правительству России)», — говорится в обращении Союза вкладчиков России к кандидатам.

Союз вкладчиков также предлагает кандидатам публично высказать свое отношение «к законодательному изменению реестровой очередности в банкротных банковских производствах физических лиц-вкладчиков, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса из третьей в первую очередь, а ГК "АСВ" — в третью очередь».

В Союзе отметили, что, согласно статистике Банка России за 6 лет «вкладчики — "превышенцы" и бизнес (малый и средний) получили по результатам введенных банкротных процедур лишь 3,1% своих вкладов (депозитов) из 0,8 триллионов рублей, что входит в предел погрешности».