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Статус ЦБ предложили изменить
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Союз вкладчиков предложил подчинить ЦБ правительству 

Rambler News Service 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Союз вкладчиков России предложил кандидатам, которые примут участие в выборах во время единого дня голосования 9 сентября, выйти с законодательной инициативой о проведении референдума по изменению статуса ЦБ — переподчинению Банка России правительству.
«Текущая ситуация требует от вновь избранной региональной власти положить конец разорению "среднего класса" Банком России и выйти с законодательной инициативой о проведении референдума по изменению конституционного статуса регулятора (подчинив его правительству России)», — говорится в обращении Союза вкладчиков России к кандидатам.
Союз вкладчиков также предлагает кандидатам публично высказать свое отношение «к законодательному изменению реестровой очередности в банкротных банковских производствах физических лиц-вкладчиков, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса из третьей в первую очередь, а ГК "АСВ" — в третью очередь».
В Союзе отметили, что, согласно статистике Банка России за 6 лет «вкладчики — "превышенцы" и бизнес (малый и средний) получили по результатам введенных банкротных процедур лишь 3,1% своих вкладов (депозитов) из 0,8 триллионов рублей, что входит в предел погрешности».
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