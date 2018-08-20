Россияне вгоняют себя в новый кризис

В течение двух лет в России по вине банкиров может произойти кризис. К такому выводу пришли в «Эксперт РА».

Согласно опубликованному рейтинговым агентством «Обзору банковского сектора за первое полугодие 2018 года», задолженность физических лиц перед банками выросла с июля 2017 года по июль 2018-го на 19%, тогда как их реальные располагаемые доходы за тот же период выросли лишь на 2%.

На фоне предстоящего роста налога на добавленную стоимость, а также уже возросших цен на топливо и упавшего курса рубля в 2019-2020 годах это может привести к увеличению дефолтности розничного кредитования.

В «Эксперт РА» отметили действия Центрального банка России по «охлаждению» розничного сегмента, однако подчеркнули, что это не повлияет на то, что кредитным организациям уже в будущем году предстоит провести «масштабную дооценку кредитного риска».

Это, в свою очередь, может стать причиной того, что в 2020-м потребительские кредиты перестанут быть «драйвером» банковского сектора, а сами банки не смогут сохранить нынешнюю рентабельность, так как им нечем будет компенсировать созданные резервы.