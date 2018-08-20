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Кремль высказался о санкциях против «Северного потока-2»
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В Кремле прокомментировали попытки противостоять «Северному потоку — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Попытки противодействия реализации проекта "Северный поток — 2" идут вразрез с торговыми правилами и нормами, закамуфлировать это никак нельзя, заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Новый пакет санкций США против компаний-участниц проекта "Северный поток — 2" находится в высокой стадии проработки, сообщила 18 августа газета Wall Street Journal. Как заявили изданию бывшие и действующие чиновники США, проект санкций проходит процесс обсуждения, они могут быть введены уже в течение нескольких недель.
"Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, и правил ВТО. Ничем другим это не является, и ничем другим, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы", — сказал Песков.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.
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