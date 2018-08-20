Украине напомнили об условиях сохранения транзита газа

Германия напомнила Украине об условиях сохранения транзита газа

ФРГ настаивает на том, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после постройки «Северного потока — 2», но для этого нужно реформировать газотранспортную систему (ГТС) страны, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт

«Украина должна сделать шаг вперед по реформированию газотранспортной системы, чтобы создать рамочные условия для долгосрочного транзита», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» не изменилась, газопровод считают «экономическим проектом». В то же время Германия и остальные члены ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа через Украину, добавил Зайберт.

В субботу президент России Владимир Путин перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что транзит газа через Украину в случае его сохранения должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова.

Меркель до этого заявила о необходимости сохранить украинский транзит газа в Европу после запуска «Северного потока — 2».