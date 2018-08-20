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Безработица в России достигла исторического минимума
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Безработица установила абсолютный рекорд в истории России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия достигла исторического минимума регистрируемой безработицы, сообщил на сайте ведомства министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
С 8 по 15 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2 420 человек и составила 684 760 человек. Это минимальный показатель за всю историю подобных исследований (с 1991 года). Для сравнения 15 августа прошлого года в стране насчитывалось 784 260 официальных безработных.
Эта статистика, по мнению Топилина, говорит о дефиците трудовых ресурсов. Причины сокращения безработицы лежат в области демографии.
«С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов», — объяснил министр.
За неделю число безработных сократилось в 60 регионах. Наиболее сильно: в Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Марий Эл, Карелия и Тыва, Псковской, Магаданской и Воронежской областях, Забайкальском и Камчатском краях. В то же время, в 23 регионах число безработных увеличилось. Особенно в Крыму, Калмыкии, Татарстане, Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике, Тюменской, Липецкой, Костромской и Калининградской областях, Севастополе.
По оперативным данным Минтруда на 15 августа 2018 года, количество зарегистрированных безработных составило 0,9 процента от численности экономически активного населения. Работодатели же зарегистрировали в службах занятости 1,7 миллиона вакансий.
Ранее Топилин заявлял, что из-за сокращения трудоспособного населения реальные доходы россиян стали расти рекордными темпами. По его словам, за три-четыре месяца этого года зарплаты поднялись на десять процентов, чего не было с 2000-х годов.
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