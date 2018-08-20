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МЭР проработает предложение передать муниципалитетам налоговые платежи самозанятых
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МЭР проработает предложение передать муниципалитетам налоговые платежи самозанятых 

Rambler News Service 1 час назад
Минэкономразвития рассматривает предложение «Опоры России» передать налоговые отчисления самозанятых в муниципальные бюджеты вместо федерального, сообщили RNS в пресс-службе министерства. Президент «Опоры России» Александр Калинин направил письма с просьбой поддержать данное предложение в Минэкономразвития и Минфин 14 и 15 августа соответственно.
«Вопрос о зачислении указанного платежа в местные бюджеты прорабатывается», — говорится в сообщении Минэкономразвития.
Согласно двум письмам Калинина, имеющимся в распоряжении RNS, «Опора России» считает, что передача поступлений от налога для самозанятых в муниципальные бюджеты будет стимулировать местные власти развивать институт самозанятых, в частности, проводить разъяснительные работы о пользе официальной регистрации и популяризовать аренду муниципального имущества.
Сейчас же, следует из писем, «местные власти экономически слабо заинтересованы в развитии данного сектора экономики на своих территориях, поскольку большая часть налоговых поступлений перечисляется в федеральный и региональный бюджеты, а доходы муниципалитетов формируются в основном исходя из региональных дотаций».
В письмах отмечается, что аналогичный предложенному «Опорой России» подход применяется в отношении доходов, полученных от налогообложения предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход для самозанятых граждан в начале мая. Замминистра финансов Илья Трунин говорил журналистам, что ведомство предлагает установить ставку налога на уровне 3%, если услуги оказываются физическим лицам, и 6% — если юридическим лицам.
В июле в пресс-службе Минфина сообщили RNS, что окончательного решения по ставкам налога пока нет.
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