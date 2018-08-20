«Укрзализныця может потерять 4-5 миллиарда гривен до конца года

Введение в действие проекта приказа Министерства инфраструктуры «О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов» будет означать рост тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 11%.

Это приведет к снижению объемов грузоперевозок на 1,5-2 миллиона тонн от плана и недополучению «УЗ» 1-1,2 миллиарда гривен доходов в месяц, или 4-5 миллиарда гривен суммарно за сентябрь-декабрь 2018 года.

В «Укрпромвнешэкспертизе» подчеркивают, что увеличение железнодорожных тарифов приводит к уменьшению объемов железнодорожных грузоперевозок: рост железнодорожных тарифов на 1% приводит к снижению на 0,34% объемов железнодорожных грузоперевозок.

По словам экспертов, наиболее чувствительны — уголь и железная руда, контейнеры и минеральное сырье и стройматериалы (эластичность по цене перевозки составляет 0,4-0,5%).

"Производители по возможности переориентируются на другие виды транспорта — автомобильный или водный, либо вынуждены сокращать объемы производства и продаж", — говорится в аналитической записке УПЭ.

В «Укрпромвнешэкспертизе» напомнили, что рост железнодорожных тарифов в 2016-2017 годах уже привел к снижению объемов железнодорожных грузоперевозок (внутренние, экспорт, импорт) в 2017 году на 6,5 миллиона тонн. В 2018 году негативная тенденция продолжается — за 6 месяцев снижение составило — 3 миллиона тонн.