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Турция инициировала спор в ВТО с США
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Турция инициировала спор в ВТО по пошлинам США на сталь и алюминий 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Xu Jinquan globallookpress.com
Турция обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с американскими пошлинами на сталь и алюминий.
Об этом говорится на сайте организации.
«Турция запросила проведение консультаций в ВТО с США относительно дополнительных импортных пошлин, введённых США на стальную и алюминиевую продукцию», — отмечается в документе.
10 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что вдвое повышает пошлины на алюминий и сталь из Турции. В свою очередь, власти Турции ввели дополнительные пошлины на ряд американских товаров.
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