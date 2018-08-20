Турция инициировала спор в ВТО с США

Турция обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с американскими пошлинами на сталь и алюминий.
Об этом говорится на сайте организации.
«Турция запросила проведение консультаций в ВТО с США относительно дополнительных импортных пошлин, введённых США на стальную и алюминиевую продукцию», — отмечается в документе.
10 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что вдвое повышает пошлины на алюминий и сталь из Турции. В свою очередь, власти Турции ввели дополнительные пошлины на ряд американских товаров.