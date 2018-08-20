Васильев: участие России в ВТО помогло избежать более жестких санкций 

Заместитель главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев в понедельник рассказал, что участие России в деятельности Всемирной торговой организации помогло стране избежать ввода против нее более жестких санкций.
Шесть лет назад, 22 августа 2012 года, Россия стала членом Всемирной торговой организации.
Сенатор напомнил, что позитивные прогнозы российского участия в ВТО шестилетней давности касались ценовой политики внутри страны и развития делового партнерства со странами-членами этой организации. Делался упор на то, что благодаря членству в ВТО Россия сможет снизить цены на продукты питания, лекарства, одежду, мебель, автомобили и другие товары.
«Россия считала, что наше участие во Всемирной торговой организации будет важным драйвером повышения конкурентоспособности экономики РФ. К сожалению, мы не получили желаемых результатов», — цитирует РИА «Новости» слова Васильева. По его мнению, эффект от участия России в ВТО «вряд ли можно назвать существенным, хотя и негативные моменты вряд ли стоит преувеличивать».
«Проблема в другом — коренным образом изменилась мировая экономическая конъюнктура. РФ столкнулась с беспрецедентными экономическими санкциями со стороны США, поддержанными крупнейшими европейскими державами, и вынуждена была вводить контрсанкции, постепенно переориентируя отдельные отрасли на внутренне потребление выпускаемой продукции», — отметил парламентарий.
Сенатор выразил уверенность, что если бы Россия не была членом ВТО, «торговых ограничений было бы намного больше».
Васильев отметил необходимость внимательно отслеживать и анализировать использование инструментов ВТО в качестве инструментов защиты собственных интересов.
«Для нас может быть важен опыт Китая, который в середине августа прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО в отношении США в рамках необходимых мер по защите своих законных прав и интересов и отстаивании правил многосторонней торговли», — заключил законодатель.