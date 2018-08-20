Васильев: участие России в ВТО помогло избежать более жестких санкций

Шесть лет назад, 22 августа 2012 года, Россия стала членом Всемирной торговой организации.

Сенатор напомнил, что позитивные прогнозы российского участия в ВТО шестилетней давности касались ценовой политики внутри страны и развития делового партнерства со странами-членами этой организации. Делался упор на то, что благодаря членству в ВТО Россия сможет снизить цены на продукты питания, лекарства, одежду, мебель, автомобили и другие товары.

«Россия считала, что наше участие во Всемирной торговой организации будет важным драйвером повышения конкурентоспособности экономики РФ. К сожалению, мы не получили желаемых результатов», — цитирует РИА «Новости» слова Васильева. По его мнению, эффект от участия России в ВТО «вряд ли можно назвать существенным, хотя и негативные моменты вряд ли стоит преувеличивать».

«Проблема в другом — коренным образом изменилась мировая экономическая конъюнктура. РФ столкнулась с беспрецедентными экономическими санкциями со стороны США, поддержанными крупнейшими европейскими державами, и вынуждена была вводить контрсанкции, постепенно переориентируя отдельные отрасли на внутренне потребление выпускаемой продукции», — отметил парламентарий.

Сенатор выразил уверенность, что если бы Россия не была членом ВТО, «торговых ограничений было бы намного больше».

Васильев отметил необходимость внимательно отслеживать и анализировать использование инструментов ВТО в качестве инструментов защиты собственных интересов.

«Для нас может быть важен опыт Китая, который в середине августа прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО в отношении США в рамках необходимых мер по защите своих законных прав и интересов и отстаивании правил многосторонней торговли», — заключил законодатель.