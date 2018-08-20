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Титов заявил, что план развития инфраструктуры не будет эффективен без комплекса реформ
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Титов заявил, что план развития инфраструктуры не будет эффективен без комплекса реформ 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Комплексный план развития магистральной инфраструктуры, предложенный Минэкономразвития, будет неэффективен без комплекса реформ, заявил ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Он напомнил, что план развития инфраструктуры предусматривает создание сооружений и объектов на 6,8 трлн рублей в течение шести лет, федеральный бюджет покроет лишь половину (3,1 трлн рублей), остальную сумму предполагается профинансировать за счет внебюджетных средств.
"Без принятия комплексной стратегии по стимулированию экономического роста план Минэкономразвития может оказаться неэффективным, так не будут обеспечены мультипликативные эффекты от государственных инвестиций", — подчеркнул бизнес— омбудсмен.
По расчетам Института экономики роста им. Столыпина, приведенным в «Стратегии роста» (стратегия развития России), подобные инвестиции в инфраструктурные проекты, жилищное строительство и ЖКХ будут способствовать приросту годового ВВП на 0,8%, а также приведут к созданию до 2025 года 1,9 млн новых высокопроизводительных рабочих мест.
"Безусловно, это окажет благоприятный эффект на экономический рост в долгосрочной перспективе. Однако достичь максимальных показателей можно только за счет комплекса системных мер: количественное смягчение, реализация денежно-промышленной политики, снижение ключевой ставки, снижение тарифов и поддержка спроса. Без устойчивого и масштабного роста создание новых объектов инфраструктуры может не дать нужного эффекта, а спрос на объекты инфраструктуры не будет обеспечен со стороны рынка", — пояснил Титов.
По его мнению, для увеличения экономического эффекта необходимо одновременно наращивать инвестиции по таким направлениям, как развитие производственных малых и средних предприятий, восстановление экономики «простых вещей», модернизация и повышение производительности труда действующих производств, новая индустриализация в традиционных отраслях, развитие АПК, рост человеческого капитала.
"Среди источников финансирования при этом должен быть не только федеральный бюджет, но и обеспечение гарантий государства в рамках проектов ГЧП [государственно-частное партнерство], заем у населения и финансовых инвесторов через привлекательные инструменты, такие как индексные публикации, приватизация госимущества, а также финансирование ЦБ РФ докапитализации институтов развития и новые механизмы рефинансирования, в том числе проектное и торговое финансирование", — отметил Титов.
Кроме того, бизнес-омбудсмен считает возможным допустить дефицит бюджета в среднесрочной перспективе до 3% ВВП и увеличить верхний порог внутреннего госдолга до 30-35%.
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