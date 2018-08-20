Оставят без газа: американцы ударят Россию по трубе

Смогут ли Россия и Германия преодолеть санкции США по «Северному потоку-2»

США могут в ближайшее время ввести санкции в отношении участников проекта «Северный поток-2». Владимир Путин Ангела Меркель на переговорах обсуждали противодействие недружественным действиям американцев. Эксперты считают, что остановить проект у Вашингтона все же вряд ли получится.

США могут ввести санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2» в ближайшие несколько недель. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Отмечается, что нерешенным остался лишь вопрос о том, вводить ли санкции только против компаний, которые прокладывают трубопровод через Балтийское море, или применить их еще и к спонсорам строительства.

Напомним, что оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG (NS2), единственным акционером которой выступает «Газпром» . С европейскими компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall в 2017 году подписано соглашение о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости в 9,5 млрд евро.

Финдиректор NS2 Пол Коркоран сообщал, что «Газпром» и европейские участники проекта уже инвестировали в него 4,8 млрд евро. Российская сторона вложила половину этой суммы. Сейчас разрабатываются механизмы получения проектного финансирования, за счет которого, в том числе, будет осуществляться строительство морской части трубопровода.

Возможное изменение маршрута (Дания пока не дала разрешение на прокладку газопровода) не повлияет на стоимость проекта, говорил ранее исполнительный член совета директоров OMV Манфред Ляйтнер.

«Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта — она составляет €9,5 млрд», — сказал он (цитата по ТАСС).

Остальные страны, через которые пройдет «Северный поток-2» — Россия, Германия, Финляндия и Швеция — уже согласовали маршрут. В июле в Германии начались работы по укладе труб.

Но США, которые рассматривают ЕС как рынок сбыта для своего сжиженного природного газа (СПГ), не оставляют попыток остановить проект. Замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон отмечал, что «Россия может и должна оставаться поставщиком газа в Европу, но не должна доминировать на рынке ради достижения своих враждебных политических целей». По его словам, компании, задействованные в проекте, «вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций».

В американском Конгрессе лежит также несколько законопроектов, которые в той или иной мере касаются «Северного потока-2» и накладывают санкции на его участников.

Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за участие в проекте, и говорил, что это ее выбор, «но это вызывает трудности, поскольку она является членом НАТО ». Он также называл неприемлемым поток «трубопроводных долларов» в Россию.

Тема реакции на возможные американские санкции затрагивалась на переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в минувшую субботу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны считают проект коммерческим, поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств.

Попытки противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» идут вразрез с торговыми правилами и нормами, отмечает также Песков. По его словам, незаконность таких намерений настолько явная, что ее никаким образом невозможно «закамуфлировать», поскольку проект является коммерческим.

«Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, и правил ВТО. Ничем другим это не является, и ничем другим, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).

По общему правилу санкции не имеют обратной силы и не распространяются на договоры и соглашения, заключенные до их вступления в силу. Но это не спасает ситуацию, поскольку обязательства по финансированию зарубежными партнерами не выполнены в полной мере, а как будет реагировать и трактовать отказ от дальнейшего финансирования российская сторона для инвесторов непонятно, и может быть неприятным сюрпризом, в свою очередь обращает внимание на риски управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов

В теории, избежать санкционных ограничений можно используя кредитора-посредника. Схема — распространенная: инвесторы финансируют проект через инвестиционные фонды, которые управляют паями или вкладами и принимают на себя санкционные риски, отмечает он.

«Однако, это маловероятно в условиях прозрачности международных финансовых операций. В зависимости от объемов и условий финансирования такие обязательства могут быть также переведены в пользу третьих лиц — менее чувствительных к санкционным ограничениям США», — полагает юрист.

«На наш взгляд, тучи над судьбой «Северного потока-2» пока сгущать преждевременно. Объективно для того, чтобы полностью остановить проект, у США нет полноценных полномочий», -считает аналитик инвесткомпании «Алор» Алексей Антонов

Новый пакет санкций ужесточает кредитование и финансирование российских нефтегазовых проектов в том числе и трубопроводных, вводит ограничения и запреты для внешних партнеров, но насколько нам известно, большая часть партнеров «Газпрома» оговорили финансовую помощь и перевела достаточные средства поддержки еще до той даты, от которой санкции распространяются, отмечает он. Остальное сможет закрыть «Газпром», которому при необходимости поможет российское правительство

«Проект не может быть уничтожен из-за вступления в силу американских решений. Более того американцы и сами это понимают, поэтому-то они и вынудили европейцев дать согласие на то, что они в теории нарастят закупку СПГ из США и начнут наращивать число регазификационных терминалов», — резюмирует аналитик.

С учетом того, что Германия и Россия де-факто подтвердили намерение довести проект до конца, способы обойти санкции, будут найдены, полагают аналитики. Тем более, что вложены уже миллиарды евро, а Германия перестала во всем следовать указаниям из Вашингтона.