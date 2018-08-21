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Трамп обвинил Китай и ЕС в манипуляциях нацвалютами
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Трамп обвинил Китай и ЕС в манипуляциях курсами нацвалют 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай и Евросоюз занимаются манипуляцией курсами своих национальных валют. Об этом президент сказал в интервью Reuters.
По словам Трампа, американская сторона в данной ситуации "решительно" ведет переговоры с другими странами, но ей нужна поддержка Федеральной резервной службы (ФРС). В настоящее время служба постепенно повышает базовую процентную ставку, что стало поводом для критики со стороны Трампа.
"Китай, безусловно, манипулирует своей валютой", — заявил Трамп.
Он добавил, что, по его мнению, такие же манипуляции проводятся с евро.
Ранее Трамп не согласился с решением Федеральной резервной службы о повышении учетной ставки.
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