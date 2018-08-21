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Внешний долг Украины распределили на граждан
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На Украине сосчитали, сколько каждый житель должен международным кредиторам 

РИА Новости 1 час назад
Внешний госдолг Украины по состоянию на июнь 2018 года составляет 76,3 миллиардов долларов. Чтобы покрыть эту сумму, каждый украинец должен заплатить 1800 долларов, говорится в совместной статье изданий VOX Ukraine и Liga.net.
Внешние заимствования Украины составляют примерно 60% от госдолга и достигают 47,2 миллиарда долларов. В эту сумму входит 9,6 миллиарда долларов гарантированного государством долга, а остальное — прямой долг Украины в виде еврооблигаций, которые составляют 17,5 миллиарда долларов и куда входят три миллиарда долларов российских облигаций, по которым Украина объявила дефолт. Сюда также входят займы у международных организаций — около 16,6 миллиарда долларов (включая облигации, размещенные под гарантии США).
В статье отмечается, что в ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительству предстоит вернуть к концу 2019 года почти 10 миллиардов долларов только валютного долга.
Наиболее вероятный сценарий погашения Украиной своего долга в ближайшие годы будет связан с МВФ. Однако для этого стране придется выполнить обязательства перед организацией, в частности новую формулу расчета газовых тарифов и улучшить показатели бюджета, чтобы получить транш в размере 1,9 миллиардов долларов. После этого, у властей откроется доступ к миллиарду евро от ЕС и к около 800 миллионов долларов кредитных ресурсов Всемирного банк.
Тем не менее, этих денег будет недостаточно, потому что на Украине на конец июля имелось всего 800 миллионов долларов валютных остатков. Таким образом, властям придется перевыпускать еврооблигации и облигации внутреннего государственного займа, но уже по более высоким ставкам. В итоге в будущем это приведет к еще большему увеличению госдолга.
Как говорится в статье, у Украины не остается выбора и ей приходится соглашаться на любые условия, чтобы избежать дефолта. Кроме того, отмечается, что постоянные политические и экономические потрясения не способствуют росту привлекательности украинских еврооблигаций, продажа которых может вовсе провалиться из-за отсутствия спроса со стороны частных кредиторов.
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