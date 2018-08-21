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Минфин не поддержал предложение об изъятии у бизнеса сверхдоходов
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Минфин не поддержал предложение об изъятии у бизнеса сверхдоходов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Финмаркет
Минфин выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у металлургических компаний сверхдоходов в размере 500 млрд руб., пишут «Ведомости». Минфин уже направил соответствующий доклад в правительство. В кабмине также считают нецелесообразным увеличивать налоги на полученную бизнесом дополнительную прибыль, отмечает издание.
Белоусов ранее предложил проработать механизм изъятия у металлургических, горнодобывающих и химических компаний доходов сверхприбыли, полученной из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос.
В Минфине считают, что подобное предложение помощника президента приведет к снижению инвестиций, ударит по рейтингам компаний и их возможности обслуживать займы. Для инвестиционной активности частных компаний необходимы стабильные условия ведения бизнеса, в том числе налоговые, отмечают специалисты. Изъятие большей части дополнительных доходов у экспортно ориентированных компаний подорвет доверие бизнеса к политике правительства.
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