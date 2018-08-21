Появились детали о новом мегамосте в РФ

РЖД предложили строить мост на Сахалин по концессии, пишут СМИ

РЖД предлагают строить мост на остров Сахалин с помощью концессии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию монополии, направленную в ведомства.

Проект включает железную дорогу длиной 585 километров от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино к проливу Невельского и затем к станции Ныш на Сахалине, сам мост — 6 километров. Стоимость всего проекта без НДС — 540,3 миллиарда рублей, из них мост — 252,8 миллиарда. Стройка пройдет в 2018-2023 годах.

Сейчас мост уже в инвестпрограмме РЖД (затраты оценены в 290,3 миллиарда рублей). Помимо РЖД финансировать проект должны бюджет (100 миллиардов рублей), Фонд развития Дальнего Востока (90 миллиардов) и Корпорация развития Сахалинской области (60 миллиардов). Также предложена нулевая ставка налога на имущество до 2073 года, отмечает издание.

В презентации указаны три варианта объекта концессии: только мост (252,8 миллиарда рублей), вся дорога, кроме порта (540,3 миллиарда), и все объекты с портом (570,3 миллиарда). Экономическая эффективность посчитана только для варианта линии Селихин-Ныш совместно с финансируемой РЖД модернизацией БАМа и Транссиба (суммарно 1,12 триллиона рублей). У такого варианта чистая приведенная стоимость (NPV) — 298,7 миллиарда рублей, внутренняя норма доходности (IRR) — 8,4%, дисконтируемый срок окупаемости — 26 лет. Отдельно для линии Селихин-Ныш указаны дисконтируемый срок окупаемости (11 лет) и бюджетная эффективность (547,2 миллиарда), все это с учетом 250 миллиарда рублей господдержки.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, говорит, что в существующих концессиях государство берет на себя существенно больше рисков, чем концессионер, но это компенсируется экономической эффективностью проектов. В неэффективных проектах государственные риски были бы выше, считает собеседник, а в данном проекте в целях концессии сложно выделить заинтересованную сторону (ею могло бы быть ОАО РЖД, но оно не может быть основным участником проектной компании).