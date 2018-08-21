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Банки Венесуэлы начали работать с новой валютой
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Банки Венесуэлы начали работать с новой валютой 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Reuters
Практически все банки Венесуэлы включились в работу с новой валютой страны — суверенным боливаром. Она пришла на смену старым боливарам, которые из-за гиперинфляции полностью обесценились.
В ходе деноминации с денежных купюр в Венесуэле были убраны пять нулей. Теперь в официальном обороте в стране будут две валюты: обеспеченная нефтью криптовалюта "петро" и привязанный к ней новый боливар. Центральный банк будет публиковать официальные цифры этой привязки каждый день. Старые деньги разрешено использовать до тех пор, пока они полностью не выйдут из оборота.
Деноминация в Венесуэле стартовала в понедельник, 20 августа. Большая часть частных и государственных банков, несмотря на выходной, объявленный руководством страны для того, чтобы граждане могли привыкнуть к новым деньгам, уже в этот день приступили к работе в новых условиях. По словам исполнительного вице-президента страны Дельси Родригес, слова которой приводит местная радиостанция "Унион Радио", кредитные организации успели провести уже более 400 тысяч операций.
Экономика Венесуэлы оказалась в кризисе, сопровождавшимся резким ростом цен и девальвацией боливара. С июля инфляция в годовом исчислении, по оценкам парламентского комитета по финансам, достигала почти 83000%. Власти оправдывали ситуацию действиями внутренних и внешних врагов.
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