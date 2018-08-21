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ЦБ Китая резко укрепил курс юаня к доллару
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ЦБ Китая резко укрепил курс юаня к доллару 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Народный банк Китая (ЦБ) во вторник значительно укрепил курс юаня к доллару, на 0,52%, после того, как китайская валюта в последнее время опустилась до минимальных значений с середины 2017 года, свидетельствуют данные регулятора.
ЦБ во вторник установил средний обменный курс на уровне 6,8360 юаня за доллар, что на 358 пунктов меньше, чем в понедельник, когда курс составил 6,8718. Китайский Центробанк на фоне обострившегося торгового конфликта между США и КНР уже больше месяца постепенно понижает курс национальной валюты к доллару, при этом в некоторое дни наблюдалось незначительное укрепление юаня. С минувшей пятницы, 17 августа, китайская валюта укрепляется третью торговую сессию подряд.
С начала года ЦБ Китая незначительно укреплял курс национальной валюты, однако в течение последнего месяца курс юаня снижался, обновляя несколько раз минимумы с июля 2017 года и января 2018 года. Народный банк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.
В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.
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