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Крупнейшие налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет Свердловской области более 74 млрд руб
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Крупнейшие налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет Свердловской области более 74 млрд руб 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
В Свердловской области наблюдается рост поступлений в консолидированный бюджет от крупнейших налогоплательщиков регионального и федерального уровня. Мониторинг перечислений от 375 крупнейших налогоплательщиков за январь-июль 2018 года, сделанный Минфином региона, показал, что за этот период этими хозяйствующими субъектами в консолидированный бюджет области перечислено 74,3 миллиарда рублей — на 6,3 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, задача повышения доходов региональной казны поставлена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Как отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, поступления возросли по основным налоговым источникам: НДФЛ, налогу на прибыль, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых
В целом положительная динамика налоговых платежей в консолидированный бюджет области сложилась за счет увеличения налоговых отчислений от крупных предприятий, занятых в таких отраслях как обработка древесины, производство изделий из дерева и бумаги — в 2,3 раза, операции с недвижимым имуществом — на 26,8%, добыча полезных ископаемых — на 25,5%. Кредитные учреждения увеличили налоговые отчисления на 22,7%, производители металлургической продукции — на 22,6%, страховые организации — на 22,3%, коммуникационные компании — на 20,2%. Деятельность в сфере здравоохранения принесла дополнительно 19%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром дала увеличение на 11,6%, производство машин и оборудования — на 11,1%, производство компьютеров, электронных, оптических изделий и электрического оборудования — на 6,2%.
Наибольший прирост поступлений в январе-июле 2018 года относительно периода прошлого года у ЕВРАЗ НТМК, ВСМПО-Ависма, Виз–Сталь, ПАО «Газпром», концерн Росэнергоатом, «Атомный энергопромышленный комплекс», СВЖД и Сбербанк.
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