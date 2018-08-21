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Аналитики спрогнозировали рост инфляции в России
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Райффайзенбанк ожидает рост инфляции к концу 2018 года 

Банки.ру 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Райффайзенбанк ожидает, что ослабление курса рубля и повышение цен на бензин приведет к росту инфляции к концу 2018 года. Об этом свидетельствует презентация, посвященная раскрытию финансовых результатов банка за первое полугодие 2018 года по МСФО.
«Инфляция достигла 2,4% в первом полугодии 2018 года, мы ожидаем, что ослабление курса рубля и повышение цен на бензин приведет к росту инфляции к концу 2018 года», — говорится в материалах кредитной организации.
Также в Райффайзенбанке отмечают, что кредиты и депозиты банковского сектора показывают рост, рублевое корпоративное кредитование выросло на 7,5%, а основным драйвером роста розничного кредитования остается ипотека — доля ипотеки составила 43,2% в структуре розничных кредитов банковского сектора.
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