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Россию отвязали от «нефтяной иглы»
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Новую модель экономического роста России отвязали от «нефтяной иглы» 

ФБА «Экономика сегодня» 55 минут назад
Фото: Reuters
Цены на нефть действительно больше не могут быть драйвером роста российской экономики и по данному тезису необходимо согласиться с Центробанком РФ — считает ведущий эксперт Экономической экспертной группы Вячеслав Григоров.

Центробанк РФ считает, что больше нельзя делать ставку на нефть

Дело в том, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в обозримой перспективе темпы роста экономики нашей страны не превысят диапазон в 1,5-2 процента годовых, причем так будет даже в случае дальнейшего роста цен на нефть.
По мнению главы главного российского финансового регулятора, предыдущая модель отечественного экономического роста себя полностью исчерпала. Поэтому даже в том случае, если нефтяные котировки на глобальном рынке поднимутся до рубежа в 100 долларов за баррель, все равно чрезвычайно маловероятно, что темпы роста российской экономики превысят 1,5-2 процента в год.
Кроме того, Набиуллина отметила, что основные усилия Центробанка РФ сегодня направлены не на укрепление курса рубля, а на стабилизацию банковского сектора как главного условия стабильного развития отечественной финансовой системы.
Интересно также, что эти категоричные выводы прозвучали в интервью Набиуллиной американскому изданию The Wall Street Journal, пусть и в них нет ничего удивительного, поскольку данная точка зрения является в России мейнстримом.

России нужны новые драйверы экономического роста

Еще в 2012-13 годах, когда стало окончательно ясно, что российскую экономику ждет замедление, экспертное сообщество пришло к выводу, что модель роста, основанная на экспорте углеводородов, доживает последние дни, и России необходимо искать новые драйверы роста.
Это не значит, что от углеводородов нужно отказываться, просто последние больше не могут быть источником того стремительного экономического роста, который наблюдался в отечественной экономике на протяжении нулевых годов.
Соответственно, необходимо искать другие возможности, но данный процесс усугубили события 2014 года, когда вследствие западных санкций российская экономика оказалась серьезно ограниченной в инструментах для собственного развития.
«В начале нулевых годов рост цен на нефть был главным фактором экономического роста в нашей стране, причем очень многие эксперты еще в конце прошлого десятилетия пришли к выводу, что данный тренд начинает исчерпывать себя. Просто было видно, что рост экономики начал замедляться даже при вполне позитивной нефтяной конъюнктуре», — констатирует Григоров.
В этом ничего удивительного нет, поскольку не надо забывать еще и про то обстоятельство, что рост российской экономики в нулевые годы имел восстановительный характер, что также сказалось на рекордных показателях прошлого десятилетия.

Россия пережила стремительный рост в нулевые годы

Достаточно вспомнить, что в 2000-м году, который стал первым годом правления президента РФ Владимира Путина, рост отечественной экономики достиг 10 процентов в год, дальше цифры были скромнее, но в 2006-07 годах экономический рост был выше 8 процентов.
«Замедление до 5,2 процентов произошло в предкризисный 2008 год, причем кризис только усилил данный процесс в России, после чего экономический рост не выходил больше за пределы 4,5 процентов годовых», — резюмирует Григоров.
Примечательно, что с позиции сегодняшнего дня цифры начала десятых годов также выглядят отличными — 4,5 процента в 2010 году, когда экономика начала восстанавливаться после падения на 8 процентов в 2009, 4,3 в 2011 и 3,3 в 2012 при замедлении инфляции до 6,6 процентов.
Это были хорошие показатели, но дальше их поддерживать оказалось невозможно, причем именно из-за уменьшения влияния экспорта углеводородов на рост отечественной экономики, поэтому события 2014 года носят здесь вторичный характер.
«Все это привело к однозначному выводу, что для дальнейшего экономического роста в России нашему народному хозяйству нужны структурные изменения, причем полномасштабные и затрагивающие весь российский уклад», — заключает Григоров.

Россия будет искать новые драйверы экономического роста

По словам Владислава Эдуардовича, это именно уход от нефтяной зависимости, что сейчас стало одним из направлений работы правительства РФ, и ставка на нефтегазовый сектор, что и послужило основой для данного заявления Набиуллиной.
«Соответственно, цены на нефть больше не могут стать драйвером роста нашего народного хозяйства даже в том случае, если они поднимутся до 100 долларов за баррель и выше, и это объективная экономическая ситуация», — констатирует Григоров.
Естественно, высокие цены на нефть России выгодны, поскольку позволят увеличить доходы федерального бюджета и привести к балансу нашу финансово-экономическую ситуацию, но залогом экономического роста станет развитие реального сектора российской экономики. Это и сельское хозяйство, и перерабатывающая промышленность, и многие другие направления народного хозяйства.
«Нам нужно искать экономический рост не в нефти, а в других секторах экономики — сельском хозяйстве, несырьевом экспорте и во всем другом, что будет выгодно развивать в рамках отечественного экономического уклада», — резюмирует Григоров.
Как замечает эксперт, здесь нужны структурные реформы экономики, под которыми имеется в виду стимуляция инвестиционной активности, политика противодействия выводу средств за рубеж и многие другие изменения в нашей экономической политике.
«Нужно, чтобы средства, которые зарабатываются в России, инвестировали в наше народное хозяйство. Кроме того, это улучшение качества государственного регулирования и снижение давления на отечественный бизнес», — заключает Григоров.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
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