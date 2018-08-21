Топилин назвал «нормальной перспективой» ставку взносов в ПФР на уровне 22%

В ходе парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы во вторник он напомнил, что в понедельник Госдума приняла решение зафиксировать ставку на уровне 22%.

"Тоже в весеннюю сессию Государственная дума здесь приняла решение, что мы фиксируем ставку страховых взносов в Пенсионный фонд на уровне 22% и 10% сверх потолка взносов, которые берутся из фонда заработной платы. Это будет для всей экономической системы предсказуемая нормальная перспектива", — отметил он.

По мнению министра, повышение ставок страховых взносов в ПФР может привести к уходу экономики в тень.

"Если мы будем увеличивать ставки страховых взносов, тоже неоднократно обсуждалось, в том числе в этом зале, то просто у нас может экономика уйти в тень. Это очень опасное явление", — заявил Топилин, добавив, что в этом направлении нужно двигаться очень внимательно.

Правительственный законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства прошел первое чтение в Государственной Думе 19 июля. Срок предоставления поправок ко второму чтению продлен до 24 сентября.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.