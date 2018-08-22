Кудрин: у России осталось резервов на один кризис

Алексей Кудрин. Накопленных к настоящему моменту резервов России хватит только на один экономический кризис, аналогичный тому, что накрыл страну 10 лет назад после резкого обвала цен на нефть, заявил во вторник на слушаниях в Госдуме глава Счетной палаты

Остался только один

В 2008-2009 году половина Резервного фонда была потрачена на спасение бюджетной системы, включая Пенсионный фонд, напомнил он. Правда, тогда нефтяные котировки быстро восстановили утраченные позиции. Уже к 2010 году они снова взлетели выше 100 долларов за баррель, и кубышку удалось пополнить на 70 млдр долларов. Это помогло стране пережить экономические и политические потрясения 2014-2016 года, но сам фонд к концу 2017-го был исчерпан без остатка и официально прекратил свое существование.

Сегодня у России остался только Фонд национального благосостояния. По данным Минфина, к 1 августа текущего года его объем составил 4,844 трлн руб. (77,16 млрд долларов).

«Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет», — отметил Кудрин.

Глава Счетной палаты считает, что сегодня эти средства, равно как и нефтяные доходы, нельзя использовать для поддержания пенсионной системы, хотя когда-то сам вписывал в закон о ФНБ положение, согласно которому в числе прочего средства фонда идут на выплату пенсий.

ФНБ — нестабильный источник доходов, поэтому к нему невозможно подвязывать выплаты пенсионной системы, «те выплаты, которые должны быть гарантированы и в первую очередь выполняться», пояснил Кудрин.

Средства могут понадобиться в случае нового ухудшение макроэкономической конъюнктуры, а исправить дисбалансы пенсионного обеспечения должно повышение пенсионного возраста, добавил он.

Рано паниковать

Независимые эксперты опасений Кудрина не разделяют. В золотовалютных резервах России сегодня в общей сложности накоплено порядка 450 млрд долларов, напомнил «Ридусу» аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин , а на спасение экономики в 2008 году потребовалось все-таки значительно меньше.

Вероятность катастрофического обвала цен на нефть, по его мнению, пока тоже не очень высокая: в пользу черного золота играют, в частности, анонсированные санкции США против Ирана и договоренности ОПЕК+ (эксперт полагает, что в ближайшее время они сохраняться). Единственный риск — существенное сокращение спроса со стороны стран-потребителей нефти, в том числе Китая, но и эта угроза еще не слишком существенна.

К тому же, сейчас у России вполне себе неплохой платежный баланс, и она не сильно зависит от потоков иностранных капиталов, в отличие от таких стран, как Аргентина, Турция и т.д.

Рубль уплыл, резервы остались

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский вообще уверен, что при плавающем курсе рубля (а плавает он как раз с 2014 года) такие огромные резервы России в принципе не нужны, и лучше вложить эти деньги в экономику, вместо повышения налогов и пенсионного возраста. Например, в те же инфраструктурные проекты, заложенные в новых майских указах президента.

«Я не разделяю точку зрения Кудрина, считаю, что нам не надо накапливать резервы при плавающем курсе рубля. Будет кризис — просто беднее жить будем из-за того, что рубль девальвируется. Да, инфляция вырастет, импортные товары подорожают. По факту это с 2014 года так уже работает», — говорит аналитик.

Можно возразить, что Норвегии плавающий курс национальной валюты не мешает накапливать фонд национального благосостояния, который, собственно, и был взят за образец при создании российского аналога. Но Норвегия — маленькая страна, в которой живет меньше людей, чем в одной только Москве, и там эти деньги просто уже некуда пристроить — все вылизано, скоростные поезда ходят, аэропорт в каждом городе.

В России все иначе, отмечает эксперт: высокоскоростные магистрали — раз, два, и обчелся, убитые аэропорты, провинциальные города выглядят, как после Великой Отечественной войны. Здесь раздолье для инвестиций, и нет реальной необходимости стерилизовать избыточные доходы.

Стоит ли овчинка выделки

Есть важное «но»: все это работает, пока у страны в плюсе платежный, торговый баланс и счет текущих операций.

«У нас даже в 2008 году, когда нефть падала до 20 долларов за бочку, все уходило в минус буквально на месяц-два, и потом возвращалось», — напоминает Вязовский.

Теоретически может случиться все, что угодно, признает он: нефть может упасть до 10 долларов за баррель и стоять там 20 лет. И тогда без резервов Россия обанкротится через 3 года, а с резервами — через 4-5 лет. Но прогнозировать, когда и на какой период так сильно упадут цены на нефть, невозможно. И стоит ли ради этого хранить огромные средства, да еще и под отрицательную процентную ставку?