Рублю предрекли мрачное будущее

Московский комсомолец » пишет, что из-за серии американских санкций, с которыми может столкнуться Россия, перспективы рубля и российской экономики в целом становятся все мрачнее.

«МК» отмечает, что падение российской валюты началось с 8 августа, когда стали известны детали «Акта о защите США от агрессии Кремля от 2018 года», подготовленного сенаторами. В нем, среди прочего, идет речь о санкциях против лиц, которые будут инвестировать в энергетические проекты российских государственных или связанных с государством компаний. Порог допустимых инвестиций составляет 250 миллионов долларов.

Самыми болезненными для рубля среди предложенных санкций «МК» назвал запрет на инвестиции в гособлигации и запрет для российских госбанков на расчеты в долларах.

Кроме того, Госдеп США объявил о введении новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Речь идет о запрете на продажу России технологий и продукции двойного назначения. После объявления Госдепа курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей впервые с середины ноября 2016 года.

Позже Вашингтон может ужесточить эти меры, запретив полеты «Аэрофлота» в США, если Россия не предоставит гарантии неприменения химоружия.

С начала августа российская валюта подешевела к доллару примерно на десять процентов. «МК» отмечает, что России следует учитывать экономический потенциал США и не пытаться постоянно отвечать контрсанкциями.

По версии газеты, до обрушения рубля на 70 процентов, как в конце 2014 года, дело не дойдет. Однако в случае введения новых санкций США рубль может упасть сильнее, чем на 10 процентов.