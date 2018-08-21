Неверов рассказал, чем опасна разбалансированность бюджета Пенсионного фонда

«Бюджет Пенсионного фонда дотационный, — подчеркнул Сергей Неверов. — Из 8,3 триллиона бюджета Пенсионного фонда взносы, которые поступают за работающее население страны, составляют 4,8 триллиона рублей. Более трёх триллионов рублей — субсидии, которые поступают из федерального бюджета. Эта сумма сопоставима с годовыми консолидированными бюджетами 60 регионов страны. И это деньги, которые могли и должны были идти на развитие социальной сферы, образования, здравоохранения, инфраструктурные проекты».

Сергей Неверов подчеркнул, если не предпринимать никаких мер, в ближайшие годы для сохранения выплаты пенсий на нынешнем уровне потребуется увеличить субсидии в Пенсионный фонд из федерального бюджета. К 2025 году, по словам депутата, направляемая в Пенсионный фонд сумма увеличится до пяти триллионов рублей.

Сергей Неверов отметил, что ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы «Единая Россия» предложит несколько важных поправок. «В частности, мы предлагаем снизить стаж, который даёт право для досрочного выхода на пенсию, до 42 лет для мужчин (в нынешней редакции документа — 45 лет) и 37 лет для женщин (в настоящее время — 40 лет)», — сказал он.

Кроме того, «Единая Россия» направит обращение в регионы с предложением сохранить существующие льготы для граждан с привязкой к 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин.