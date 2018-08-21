Кудрин рассказал о дефиците кадров в России

Алексей Кудрин. Россия испытывает недостаток трудоспособного населения, только в 2019 году его численность сократится на полмиллиона человек, заявил глава Счетной палаты РФ

"Есть еще одна демографическая тенденция. У нас на полмиллиона в следующем году сократится количество трудоспособного населения. На полмиллиона. У нас дефицит рабочих кадров в стране", — сказал Кудрин в ходе парламентских слушаний в Госдуме по совершенствованию пенсионной системы.

По его словам, 20% сотрудников покидают свои рабочие места при достижении пенсионного возраста.

"Их всего 160 тысяч (человек — ред.) в следующем году будет. Поэтому с учётом полмиллиона уменьшения работающих в стране баланс трудовых ресурсов в целом благоприятный и смягчает проблему", — добавил Кудрин.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.