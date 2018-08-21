Представитель Вексельберга опроверг сообщения о заморозке его счетов

"Да, все так", — ответил Шторх на вопрос, действительно ли у Вексельберга не было и нет личных счетов на Кипре и у аффилированных структур значительных денежных средств в кипрских банках не хранилось.

Ранее во вторник минфин США сообщал, что банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены после того, как США ввели санкции против бизнесменов и их компаний.