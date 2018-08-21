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Представитель Вексельберга опроверг сообщения о заморозке его счетов
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Представитель Вексельберга опроверг сообщения о заморозке его счетов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Виктор Вексельберг не имеет личных банковских счетов на Кипре, у аффилированных структур каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось, сообщил РИА Новости представитель "Реновы" Андрей Шторх.
"Да, все так", — ответил Шторх на вопрос, действительно ли у Вексельберга не было и нет личных счетов на Кипре и у аффилированных структур значительных денежных средств в кипрских банках не хранилось.
Ранее во вторник минфин США сообщал, что банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены после того, как США ввели санкции против бизнесменов и их компаний.
По сообщению минфина, в мае 2018 года власти Кипра издали распоряжение, в котором поручили банкам страны «устранить определенные риски незаконного финансирования со стороны офшорных компаний».
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал". Под санкциями также оказались Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.
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