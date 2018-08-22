Нерезиденты уходят. Минфин отменил аукцион по размещению госбумаг

Второй раз за год Министерство финансов России отказывается от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за ситуации на рынке. Ведомство уже отменяло аукцион 11 апреля после объявления о введении санкций со стороны США против российских публичных компаний.

Теперь Минфин снова отказался от займа на рынке. Причина проста: при таких ставках это слишком дорого, говорит директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов

Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест»

«Минфин и Центробанк продолжают ориентироваться на инфляцию в 4%, а доходности по ОФЗ на длинном конце составляют уже 8,7%. Получается, что реальная ставка 4,7% — это очень много, и по историческим меркам, и сопоставляя с другими emerging markets. Просто эти операции лишены смысла, совершенно верно, что Минфин взял паузу, сигнализируя участникам рынка, что по таким ставкам занимать не хочет. Думаю, это окажет определенное стабилизирующее влияние на рынок. Основной фактор — это, конечно, санкционные риски. В отличие от апреля, когда иностранцы продавали, а наши подбирали, сейчас ситуация такая, что все боятся санкционных рисков, все ушли, можно сказать, в глухую оборону. Исчез спрос и на ОФЗ. На рубль влияет и турецкая история, которая сильно повысила волатильность на всех развивающихся рынках. На этой неделе в Турции выходные, с понедельника волатильность может вернуться. Больше всего неопределенности добавляет вопрос санкций. С появлением на сайте Конгресса США законопроекта усилился массовый выход нерезидентов с рынка и распродажа ОФЗ».

По последним данным Центрального банка РФ, на конец июля доля нерезидентов среди держателей российских ОФЗ составляла 27,5% против рекордных 34,5% до объявления об апрельских санкциях США. Ситуация может ухудшиться при жестком санкционном сценарии, но вероятность этого мала, говорит старший портфельный управляющий GICM Group Федор Бизиков

Федор Бизиков, старший портфельный управляющий GICM Group

«Безусловно, отток нерезидентов с рынка ОФЗ не добавляют ему крепости. Выход основной массы спекулятивных денег уже произошел с начала этого года. Усиление или повторение той распродажи, которая была с начала года, может получиться только если санкционный сценарий пойдет по жестком пути. Пока вроде как для этого нет оснований».

Корпорации выводят средства из российских банков четвертый месяц подряд. В июле, по оценке Райффайзенбанка , юридические лица забрали 3 млрд долларов, а месяцем ранее почти 5 млрд (4,9 млрд). Суммарно с начала апреля отток с корпоративных счетов превысил 17 млрд долларов (17,3 млрд долларов), или 6,5% от клиентских средств в валюте. Масштаб этих цифр достаточно существенный, чтобы оказать влияние на курс рубля.

Отток возник не сам по себе, причина в санкционных рисках, которые могут снизиться, если законопроект будет отложен или не будет принят. Хотя есть риск, что на этот раз инвесторов будет не так-то легко вернуть.