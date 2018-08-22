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Моисеев: Россия ответит на санкции независимой финансовой системой
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Моисеев: Россия ответит на санкции независимой финансовой системой 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Newsru.com
Ответом на санкции со стороны США должно быть создание независимой внутренней финансовой системы, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018».
«Наш ответ санкциям — выстраивание независимой внутренней финансовой системы. И Промсвязьбанк — важный ее элемент», — подчеркнул Моисеев.
По словам чиновника, все больше предприятий оборонного сектора буду переходить на обслуживание в Промсвязьбанк. Речь идет не только о расчетно-кассовых операциях, но и кредитовании.
В январе Минфин объявил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка. Предполагалось, что другие участники рынка передадут Промсвязьбанку кредиты, выданные предприятиям ОПК на сумму до 1 трлн рублей. Причем, передача займов планировалась вместе с частью капитала. Против этой процедуры ранее выступали Сбербанк и ВТБ.
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