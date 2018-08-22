Моисеев: Россия ответит на санкции независимой финансовой системой

Ответом на санкции со стороны США должно быть создание независимой внутренней финансовой системы, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Армия-2018».

«Наш ответ санкциям — выстраивание независимой внутренней финансовой системы. И Промсвязьбанк — важный ее элемент», — подчеркнул Моисеев.

По словам чиновника, все больше предприятий оборонного сектора буду переходить на обслуживание в Промсвязьбанк. Речь идет не только о расчетно-кассовых операциях, но и кредитовании.