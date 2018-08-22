«США теряют позиции». Политолог о санкционном давлении Вашингтона

Вашингтон заморозил российские активы в стране на сотни миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении заместителя главы американского Минфина Сигал Манделькер, именно она ответственна за антироссийские санкции. Документ появился незадолго до ее отчета в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.

Помимо этого Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию. Под ограничительные меры попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по Северной Корее два российских предприятия и шесть судов. Это компании «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга, а также суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», Патриот" и «Севастополь» — все они ходят под флагом России.

В американском министерстве финансов заявили, что США продолжат вводить антироссийские санкции, если «Москва не изменит свое поведение». При этом в ведомстве считают эффект от ограничительных мер заметным.

Ранее американские официальные лица, напротив, признавали, что политику России посредством санкций изменить не удалось.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik рассказал, почему США продолжают санкционную политику.

"Резко усиливается борьба между республиканцами и демократами перед промежуточными выборами. И обвинения России во всем, в чем угодно, воинственное антироссийское настроение используется всеми сторонами в погоне за голосами. Враг обозначен — значит, надо его наказывать. И кто «круче» накажет, тот и сильнее", — сказал Илдус Ярулин.

По его мнению, вводя санкции, США преследуют также свои цели в глобальной конкуренции.

"Идет глобальное переустройство во всем мире. США теряют свои позиции, в то время как многие региональные державы стремятся обозначить себя участниками борьбы за глобальный передел мира. Это и ЕС , и Китай, не потеряла своих позиций Россия, появляются такие игроки как Турция и Иран. Чтобы не дать этим странам стать реальными участниками глобальной схватки за первенство в мире, американцы идут на все. Ущемляются интересы не только России — идет экономическая война с Китаем, нападки на позиции Турции, идет активное давление на участников БРИКС , борьба за Индию, иранские санкции… На войне все средства хороши. Но раз пока горячей войны нет, идет холодная, американцы стараются сделать нам все хуже и хуже", — отметил Илдус Ярулин.

После победы Дональда Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва эти обвинения опровергает.

На промежуточных выборах в США в ноябре 2018 года будут переизбраны полный состав палаты представителей, треть сената и ряд губернаторов.

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