Минфин США ввел санкции против трех российских компаний

Министерство финансов США внесло в санкционный список двух россиян, три компании и шесть судов из России. Ограничения введены из-за сотрудничества с Северной Кореей, а также из-за нарушений в киберпространстве. Об этом

говорится

сообщениях

на сайте американского Минфина

Ограничения ввели против 32-летнего уроженца Санкт-Петербурга Антона Нагибина, а также 44-летней уроженки Красноярска Марины Царевой. В сообщении ведомства отмечается, что оба россиянина связаны с петербургской компанией DiveTechnoService («Дайвтехносервис»), а Марина Царева также связана с Vela-Marine. Санкции в отношении «Дайвтехносервис» ввели еще в июне за предположительные контакты с российскими спецслужбами.

Компании, добавленные в список санкций: «Гудзон» (Владивосток), Primorye Maritime Logistics (Владивосток), Vela-Marine (Санкт-Петербург). Под санкции также попали шесть судов под российским флагом: принадлежащие «Гудзону» корабли «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Севастополь» и корабль Primorye Maritime Logistics «Патриот».

«Передача, получение или продажа любых товаров с судов под флагом Северной Кореи кораблям других стран запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН по Северной Корее и санкционируются в соответствии с законодательством США», — пояснил министр финансов США Стивен Мнучин

Мнучин добавил, что такие ограничения сохранятся до тех пор, пока не будет достигнута «окончательная, полностью подтвержденная денуклеаризация» КНДР.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности рассмотреть возможность снятия санкций с России при условии сотрудничества Москвы по Сирии и Украине. США начали вводить санкции против РФ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Рестрикции впоследствии неоднократно расширялись и обновлялись.