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Минфин США ввел санкции против трех российских компаний
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Минфин США ввел санкции против трех российских компаний 

Daily Storm 1 час назад
Фото: Daily Storm
Министерство финансов США внесло в санкционный список двух россиян, три компании и шесть судов из России. Ограничения введены из-за сотрудничества с Северной Кореей, а также из-за нарушений в киберпространстве. Об этом
говорится
сообщениях
на сайте американского Минфина.
Ограничения ввели против 32-летнего уроженца Санкт-Петербурга Антона Нагибина, а также 44-летней уроженки Красноярска Марины Царевой. В сообщении ведомства отмечается, что оба россиянина связаны с петербургской компанией DiveTechnoService («Дайвтехносервис»), а Марина Царева также связана с Vela-Marine. Санкции в отношении «Дайвтехносервис» ввели еще в июне за предположительные контакты с российскими спецслужбами.
Компании, добавленные в список санкций: «Гудзон» (Владивосток), Primorye Maritime Logistics (Владивосток), Vela-Marine (Санкт-Петербург). Под санкции также попали шесть судов под российским флагом: принадлежащие «Гудзону» корабли «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Севастополь» и корабль Primorye Maritime Logistics «Патриот».
«Передача, получение или продажа любых товаров с судов под флагом Северной Кореи кораблям других стран запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН по Северной Корее и санкционируются в соответствии с законодательством США», — пояснил министр финансов США Стивен Мнучин.
Мнучин добавил, что такие ограничения сохранятся до тех пор, пока не будет достигнута «окончательная, полностью подтвержденная денуклеаризация» КНДР.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности рассмотреть возможность снятия санкций с России при условии сотрудничества Москвы по Сирии и Украине. США начали вводить санкции против РФ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Рестрикции впоследствии неоднократно расширялись и обновлялись.
8 августа 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео подписал постановление, которое вводит в отношении России санкции из-за отравления семьи Скрипалей в Великобритании. На первом этапе Вашингтон планирует отказаться от поставок всех «чувствительных» для российской национальной безопасности товаров и технологий. Вторая часть ограничительных мер предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полной приостановки. Решение относительно ввода второй части санкций будет принято через 90 дней после начала действия первого пакета, в случае если Москва не выполнит выдвигаемые ей условия — прекратить использование и дать гарантии неприменения химического и биологического оружия.
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