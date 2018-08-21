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Украине понадобились еще 10 миллиардов
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СМИ: Власти Украины собираются попросить МВФ о новой программе помощи на $10 млрд 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Украинские власти намерены предложить Международному валютному фонду (МВФ) принять новую программу финансовой помощи. Предполагается, что в рамках новых договорённостей Украина получит до $10 млрд от международной организации.
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с планом действий правительства Украины.
«Украина уже в ближайшее время намерена начать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении кредита по новой программе сотрудничества… Размер новой программы пока не известен, однако, по предварительной неофициальной информации, речь может идти о сумме, которую Украина не добрала по действующей — то есть, приблизительно о $ 9-10 млрд», — пишет агентство.
Отмечается, что данная программа будет рассчитана на три года.
Уточняется, что Киев также рассматривает и возможное продление действующей программы ещё на год.
Ранее глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко рассказал о попрошайнической позиции властей страны.
В мае депутат Верховной рады Александр Кирш предложил шантажировать МВФ дефолтом.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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