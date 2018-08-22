Россия нашла замену американской электронике

Россия ответила на запрет экспорта электроники из США

Москва в рамках нивелирования эффекта от запрета Вашингтона на экспорт продукции двойного назначения будет импортировать недоступные компоненты по электронике из стран Юго-Восточной Азии, сообщили в Минпромторге.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, комплекс ответных мер должен нивелировать эффект от действий США.

«Будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — уточнил он.

Министр добавил, что запрет на экспорт в Россию электронных устройств затронет некоторые отрасли, но не критично. По его словам, российские власти выработали меры для нивелирования эффекта от запрета США.

«Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. … Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов ЭКБ», — отметил Мантуров.

Напомним, США анонсировали 8 августа новые санкции против России в связи с «делом Скрипалей», ограничения предусматривают запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Первый пакет санкций США вступит в силу 22 августа.