Россия подготовила ответ на санкции США

Минпромторг разработал ответ на новые санкции США

По его совам, недоступные компоненты по электронике планируется импортировать из стран Юго-Восточной Азии, рынки которых открыты для нашей страны.

Минпромторг также не оставит без поддержки предприятия, которые попадут под запрет. По оценке ведомства, ограничения затронут некоторые отрасли, в том числе ОПК, но не критично.

«На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам», — сказал Мантуров, отметив, что России и раньше никто не продавал самую современную электронику.

По его словам, в ведомстве готовились к подобному запрету. «В рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов ЭКБ», — добавил министр.

Мантуров сообщил, что по заказу подконтрольного ему ведомства российские предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к спецаппаратуре, либо под требования космической промышленности. Категории качества этих изделий соответствуют иностранной классификации military и space.

Ожидается, что до 2020 года будет создано еще более 2 тыс. типов таких изделий, которые станут аналогами более 9 тыс. иностранных компонентов.