Россия подготовила ответ на санкции США

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало ответные меры для нивелирования эффекта от запрета США на экспорт продукции двойного назначения. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
По его совам, недоступные компоненты по электронике планируется импортировать из стран Юго-Восточной Азии, рынки которых открыты для нашей страны.
Минпромторг также не оставит без поддержки предприятия, которые попадут под запрет. По оценке ведомства, ограничения затронут некоторые отрасли, в том числе ОПК, но не критично.
«На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам», — сказал Мантуров, отметив, что России и раньше никто не продавал самую современную электронику.
По его словам, в ведомстве готовились к подобному запрету. «В рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов ЭКБ», — добавил министр.
Мантуров сообщил, что по заказу подконтрольного ему ведомства российские предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к спецаппаратуре, либо под требования космической промышленности. Категории качества этих изделий соответствуют иностранной классификации military и space.
Ожидается, что до 2020 года будет создано еще более 2 тыс. типов таких изделий, которые станут аналогами более 9 тыс. иностранных компонентов.