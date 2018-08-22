«Ведомости»: за январь — июль компании-должники погасили более 20 млрд рублей долгов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компании-должники ввиду ужесточения процедуры банкротства и ответственности за долги стараются погасить задолженность или заключить мировое соглашение до начала процедуры банкротства. Во избежание этой процедуры они уже самостоятельно погасили долгов более чем на 20 млрд рублей за январь — июль. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

По словам чиновника, заключение мировых соглашений до начала процедуры банкротства также предпочтительнее у должников: «3 млрд рублей должники заплатили за январь — июль этого года, заключив мировые соглашения с ФНС; это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2017 года. За весь 2017 год бюджет получил 4,2 млрд рублей от таких соглашений».

Ранее Минэкономразвития предлагало совместно с Минфином и Налоговой службой разработать проект федерального закона, направленного на совершенствование механизма ликвидации и расширение практики реабилитации испытывающих временные трудности должников-юрлиц. Документ планировалось подготовить к июню 2019 года.

В качестве ожидаемого результата в материалах Минэкономразвития указывается создание «дополнительного инструментария для должника, кредиторов, суда в целях обеспечения более эффективной ликвидации нежизнеспособных должников и применения реструктуризации долгов для спасения испытывающих временные трудности должников-юридических лиц.