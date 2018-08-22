Названы плюсы и минусы участия России в ВТО

Юристы назвали плюсы и минусы участия России в ВТО

Россия в целом выиграла от вступления в ВТО , но ожидания оправдались не полностью, в том числе из-за экономических санкций, которые США и ЕС начали вводить в отношении РФ менее чем через два года после ее вступлении в ВТО, заявили опрошенные РИА Новости юристы.

"Санкции и контрсанкции привели к стагнации торговли, ввиду чего ситуация сильно искажена, так что говорить об оценке плюсов и минусов корректным образом нельзя. Ситуации скорее подвешенная. Не успели ни плюсы, ни минусы реализоваться. Только началось движение и тут же зависло", — сказал управляющий партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Александр Муранов.

Россия на протяжении 6 лет является официальным членом ВТО. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации вступил в силу 22 августа 2012 года. Российскую Федерацию можно назвать одним из самых настойчивых претендентов: переговоры о присоединении к организации длились 18 лет. Первые экономические санкции из-за Крыма в отношении России были введены в марте 2014 года.

По словам Муранова, к 2012 году сложилась ситуация, которую можно назвать "игрой в одни ворота": экономика РФ уже была открыта для западных компаний, а их страны российский бизнес к себе не пускали, ссылаясь на то, что РФ не член ВТО.

"Ожидания были связаны именно с доступом российских лиц на иностранные рынки, а страхи — с приходом иностранцев в Россию", — вспоминает Муранов.

Сегодня, как он считает, плюсы скорее формальные: западные рынки официально открыты для россиян, но денег, чтобы туда идти, у них нет, да и иметь дело с ними там никто не хочет. Однако и страхи не реализовались, поскольку "не хотят иностранцы приходить в РФ".

Партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев считает вступление в ВТО революционным событием, связанным с вовлечением России в международную торговлю на новых недискриминационных принципах. "Для России это означало не только подчинение глобальным правилам, но и доступ к системе защиты своих прав в отношениях с торговыми партнерами", — говорит эксперт.

В то же время его не устраивает архаичность системы ВТО, которая не позволяет модифицировать эту организацию. Так, запущенный еще в 2001 году Дохийский раунд переговоров до сих пор не завершился принятием каких-либо решений. Следствием неповоротливости ВТО стал быстрый рост количества региональных торговых соглашений, что влечет не только применение различающихся правил доступа к рынкам и капиталам, но и разные механизмы разрешения споров.

"В связи с этим у юристов возникает ряд вопросов. Нормы какого интеграционного объединения будут иметь приоритет? Как будет разрешаться возможный конфликт юрисдикций в случае спора между участниками таких региональных торговых соглашений (например, при разрешении спора в суде ЕАЭС и органе по разрешению споров ВТО)?" — выделяет возможные проблемы Дораев.

По словам партнера судебной практики и практики международного коммерческого арбитража адвокатского бюро КИАП Анны Грищенковой, вокруг вступления России в ВТО в течение нескольких лет шли столь жаркие дискуссии, что жизнь после вступления кажется будничной и не наполненной событиями.

"Для обывателей никаких заметных изменений не произошло", — говорит Грищенкова.

Однако, по ее мнению, само количество российских обращений в ВТО за урегулированием разногласий говорит о том, что этот институт работает и приносит пользу.