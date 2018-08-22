Власти меняют правила отбора проектов импортозамещения 

Белый дом изменил правила отбора инвестпроектов с господдержкой для импортозамещения и ведения их реестра — правки внесены опубликованным постановлением правительства №949 от 16 августа, сообщает "Коммерсантъ". Крупные инвестпроекты с госфинансированием не менее 10%, имеющие доступ к господдержке в обмен на раскрытие планов закупки промышленного импорта, отбирает комиссия Белого дома. Реестр таких проектов вело Минэкономики, при этом расходившееся с Минпромторгом в подходах к импортозамещению: первое требовало пересмотра утвержденной проектной документации, второе — вмешательства в сам процесс проектирования.
Постановление правительства передает реестр в ведение Минпромторга, а еще одно, также опубликованное вчера (№948 от 16 августа), — актуализирует перечень продукции, о планах закупок которой получатели господдержки должны будут уведомлять ведомство: он состоит из 190 позиций (расширен на 48) импортной номенклатуры, которую предлагается заменять аналогами российского производства.
В целом новая редакция правил и критериев отбора инвестпроектов смягчена в сравнении с утвержденной в конце 2015 года, когда идея импортозамещения как ответа на санкции вызывала в Белом доме энтузиазм. Так, снижена в соответствии с новой редакцией закона о закупках госкомпаний планка стоимости для отбираемых проектов — теперь она составляет 500 млн руб. (при таком объеме ФЗ-223 позволяет не раскрывать данные о закупках проектов в единой информационной системе закупок) — хотя изначально правительство намеревалось отбирать для принудительного импортозамещения только закупки в интересах инвестпроектов ценой от 100 млрд руб. в ТЭКе и от 10 млрд руб. в прочих отраслях. Появилась в документе и минимальная планка участия федерального бюджета, ВЭБа или ФНБ — она составляет всего 10 млн руб. В инвестзатратах на такие проекты теперь можно учитывать покупку или аренду земли и расходы на демонтаж старого оборудования, зданий и сооружений, хотя расходы на приобретение, изготовление и доставку основных средств и оборудования, пусконаладочные работы и создание запасов сырья и готовой продукции инвестиционными более не считаются.