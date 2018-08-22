Власти меняют правила отбора проектов импортозамещения

Белый дом изменил правила отбора инвестпроектов с господдержкой для импортозамещения и ведения их реестра — правки внесены опубликованным постановлением правительства №949 от 16 августа, сообщает "Коммерсантъ". Крупные инвестпроекты с госфинансированием не менее 10%, имеющие доступ к господдержке в обмен на раскрытие планов закупки промышленного импорта, отбирает комиссия Белого дома. Реестр таких проектов вело Минэкономики , при этом расходившееся с Минпромторгом в подходах к импортозамещению: первое требовало пересмотра утвержденной проектной документации, второе — вмешательства в сам процесс проектирования.

Постановление правительства передает реестр в ведение Минпромторга, а еще одно, также опубликованное вчера (№948 от 16 августа), — актуализирует перечень продукции, о планах закупок которой получатели господдержки должны будут уведомлять ведомство: он состоит из 190 позиций (расширен на 48) импортной номенклатуры, которую предлагается заменять аналогами российского производства.