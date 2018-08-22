В AmCham оценили законопроект США против госдолга России

В Торговой палате оценили «драконовский» законопроект США против госдолга России

Законопроект США, направленный против госдолга России, вряд ли будет принят в ближайшем будущем, а также, вероятно, будет неоднократно изменен, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко

«Вряд ли он будет принят в скором будущем», — предположил глава AmCham.

Он добавил, что, по оценкам юристов, проект «довольно сырой, содержит в себе неувязки и ошибки по тексту». Это говорит о том, что он «еще претерпит много изменений, пока будет рассматриваться всерьез».

Родзянко добавил, что подобные ограничения в первую очередь чувствительны для инвесторов и эмитентов: «Для эмитента сокращается круг потенциальных инвесторов, а для инвесторов сокращается круг потенциальных инвестиций».

В результате может получиться «абсурдная ситуация, когда нужно продать, а каналы продажи закрыты».

«Знаю, что казначейство США однозначно высказывалось против запрета, и я как бывший банкир понимаю, что это разумная позиция», — заключил он.

Напомним, несколько американских сенаторов внесли законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России. При этом ранее, в апреле, против введения санкций в отношении российского госдолга выступал министр финансов США Стивен Мнучин.

Позже стало известно, что в США задумались над облегчением проекта антироссийских санкций.