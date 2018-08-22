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В AmCham оценили законопроект США против госдолга России
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В Торговой палате оценили «драконовский» законопроект США против госдолга России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Законопроект США, направленный против госдолга России, вряд ли будет принят в ближайшем будущем, а также, вероятно, будет неоднократно изменен, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Родзянко заявил, что это, по существу, «драконовский законопроект», предполагающий дополнительные санкции, а также «возможное ограничение по ведению бизнеса с Россией, российским правительством, госкомпаниями», передает РИА «Новости».
«Вряд ли он будет принят в скором будущем», — предположил глава AmCham.
Он добавил, что, по оценкам юристов, проект «довольно сырой, содержит в себе неувязки и ошибки по тексту». Это говорит о том, что он «еще претерпит много изменений, пока будет рассматриваться всерьез».
Кроме того, против законопроекта «высказывался глава минфина США Стивен Мнучин», напомнил эксперт.
Родзянко добавил, что подобные ограничения в первую очередь чувствительны для инвесторов и эмитентов: «Для эмитента сокращается круг потенциальных инвесторов, а для инвесторов сокращается круг потенциальных инвестиций».
В результате может получиться «абсурдная ситуация, когда нужно продать, а каналы продажи закрыты».
«Знаю, что казначейство США однозначно высказывалось против запрета, и я как бывший банкир понимаю, что это разумная позиция», — заключил он.
Напомним, несколько американских сенаторов внесли законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России. При этом ранее, в апреле, против введения санкций в отношении российского госдолга выступал министр финансов США Стивен Мнучин.
Позже стало известно, что в США задумались над облегчением проекта антироссийских санкций.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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