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Ленобласть продолжает показывать финансовую стабильность
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Ленобласть продолжает показывать финансовую стабильность 

Ivyborg.ru 40 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
За первое полугодие 2018 года исполнение бюджета Ленобласти демонстрирует финансовую стабильность 47 региона.
За первые шесть месяце бюджет Ленобласти исполнен по доходам на 60,5 млрд рублей (это налоги на прибыль от юридических лиц, налоги на доходы и имущество, а также акцизы), что составляет 57,7% плановых годовых назначений. 57 млрд из них это налоговые и неналоговые платежи.
Исполнение расходной части бюджета Ленобласти за аналогичный период составило свыше 54,2 млрд рублей (46,1% от плана). Больше всего финансирования было направлено на образование, здравоохранение и социальную поддержку жителей региона.
Напомним, что большинство расходов запланировано на конец года, именно тогда происходят расчеты по контрактам за завершение строительных и дорожных работ, проведение расчетов с поставщиками и подрядчиками и другие.
Как рассказали в пресс-службе региона, согласно статистике Министерства финансов России, Ленобласть сохраняет статус субъекта РФ с одним из наименьших уровней долговой нагрузки в стране. По итогам 2017 года Ленобласть — на втором месте по СЗФО и на девятом по России (по итогам 2016 года было 15-е место по стране) в числе регионов с самым низким уровнем государственного долга.
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