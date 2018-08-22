Определены риски от блокировки российских активов в США

Экономисты оценили риски от блокировки российских активов в США

Заморозка российских активов в США говорит о том, что Штаты не намерены сворачивать санкционную политику в отношении России. Напомним, что эти активы оцениваются в сотни миллионов долларов.

"С одной стороны, это повышает градус геополитической напряженности и увеличивает риски тех иностранных компаний и институтов, которые сотрудничают с нашей страной", — рассказал "Российской газете" Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

Однако с другой стороны, по словам эксперта, российская экономика сейчас выглядит хорошо. Уровень госдолга — достаточно низкий (по сравнению, например с западными странами), макроэкономические показатели — стабильные. Кроме того, Банк России снизил долю вложений в американские гособлигации. Это в свою очередь снижает зависимость от США.

На этом фоне рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.