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Определены риски от блокировки российских активов в США
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Экономисты оценили риски от блокировки российских активов в США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Заморозка российских активов в США говорит о том, что Штаты не намерены сворачивать санкционную политику в отношении России. Напомним, что эти активы оцениваются в сотни миллионов долларов.
"С одной стороны, это повышает градус геополитической напряженности и увеличивает риски тех иностранных компаний и институтов, которые сотрудничают с нашей страной", — рассказал "Российской газете" Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.
Однако с другой стороны, по словам эксперта, российская экономика сейчас выглядит хорошо. Уровень госдолга — достаточно низкий (по сравнению, например с западными странами), макроэкономические показатели — стабильные. Кроме того, Банк России снизил долю вложений в американские гособлигации. Это в свою очередь снижает зависимость от США.
На этом фоне рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом.
"Так что можно утверждать, что действия США не окажут серьезного влияния на российскую экономику, так как она легко сможет справиться с возникающими негативными факторами", — заключил Иван Марчена.
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