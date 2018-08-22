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Бизнес Венесуэлы парализован после деноминации
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Бизнес Венесуэлы парализован после деноминации 

BFM.RU 14 минут назад
Фото: Reuters
Венесуэльский бизнес оказался парализован после запуска новой национальной валюты — суверенного боливара. Тысячи компаний закрылись для того, чтобы попытаться приспособиться к новым условиям, многие рабочие остались дома, сообщает ВВС.
Деноминация начата в понедельник, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил этот день банковскими каникулами. Во вторник в оборот вошли новые банкноты под названием «суверенный боливар» — он равняется 100 тысячам боливаров, бывших в обращении ранее. Официальный обменный курс в результате деноминации был снижен на 96%.
Пойти на масштабную денежную реформу власти вынудила гиперинфляция и падение нефтедобычи. Оппозиция после проведения валютной реформы призывала к забастовке, однако многие жители Венесуэлы предпочли просто остаться дома.
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